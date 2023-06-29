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Во Франции задействуют 40 тысяч полицейских из-за беспорядков
Во Франции задействуют 40 тысяч полицейских из-за беспорядков - РИА Новости, 29.06.2023
Во Франции задействуют 40 тысяч полицейских из-за беспорядков
Власти Франции в четверг привлекут к работе 40 тысяч полицейских после беспорядков во вторник и в среду из-за убийства подростка полицейским, сообщил глава МВД... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:08
2023-06-29T15:08
2023-06-29T19:31
в мире
франция
париж
нантер
жеральд дарманен
twitter
происшествия
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Власти Франции в четверг привлекут к работе 40 тысяч полицейских после беспорядков во вторник и в среду из-за убийства подростка полицейским, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "В общей сложности 40 тысяч полицейских и жандармов будут привлечены к работе в четверг, из них 5 тысяч - в Париже и окрестностях для противодействия насилию", - указал Дарманен в обращении к журналистам, которое транслировалось в его аккаунте в Twitter. Министр отметил, что это "вчетверо больше", чем в ночь на четверг, когда было задействовано 9 тысяч полицейских, из них 2 тысячи - в парижском регионе. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
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в мире, франция, париж, нантер, жеральд дарманен, twitter, происшествия, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Нантер, Жеральд Дарманен, Twitter, Происшествия, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции задействуют 40 тысяч полицейских из-за беспорядков
Власти Франции задействуют 40 тысяч полицейских из-за беспорядков после убийства подростка