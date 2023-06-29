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В Нью-Йорке загорелся магазин Tiffany - РИА Новости, 29.06.2023
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20:42 29.06.2023 (обновлено: 20:46 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/evakuatsiya-1881314737.html
В Нью-Йорке загорелся магазин Tiffany
В Нью-Йорке загорелся магазин Tiffany - РИА Новости, 29.06.2023
В Нью-Йорке загорелся магазин Tiffany
Около 100 человек эвакуировали из здания флагманского магазина Tiffany в Нью-Йорке из-за возгорания трансформатора, сообщил журналистам представитель пожарного... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:42
2023-06-29T20:46
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НЬЮ-ЙОРК, 29 июн - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из здания флагманского магазина Tiffany в Нью-Йорке из-за возгорания трансформатора, сообщил журналистам представитель пожарного управления Джозеф Карлсен. "Сегодня в 09.30 утра получили звонок о дыме идущем из этого здания. Когда прибыли, обнаружили дым и огонь из трансформаторов", - рассказал Карлсен."Эвакуировали около 100 человек. Двое получили лёгкие ранения", - добавил он.По его словам, признаков поджога нет. Пожарные потушили возгорание. Сейчас они сворачивают рукава, собирают снаряжение, расчеты уже покидают место происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
В Нью-Йорке загорелся магазин Tiffany

Около ста человек эвакуировали из флагманского магазина Tiffany в Нью-Йорке из-за пожара

© РИА Новости / Лариса СаенкоПожарная машина в Нью-Йорке
Пожарная машина в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Лариса Саенко
Пожарная машина в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 29 июн - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из здания флагманского магазина Tiffany в Нью-Йорке из-за возгорания трансформатора, сообщил журналистам представитель пожарного управления Джозеф Карлсен.
"Сегодня в 09.30 утра получили звонок о дыме идущем из этого здания. Когда прибыли, обнаружили дым и огонь из трансформаторов", - рассказал Карлсен.
"Эвакуировали около 100 человек. Двое получили лёгкие ранения", - добавил он.
По его словам, признаков поджога нет.
Пожарные потушили возгорание. Сейчас они сворачивают рукава, собирают снаряжение, расчеты уже покидают место происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
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