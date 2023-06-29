https://ria.ru/20230629/evakuatsiya-1881314737.html

В Нью-Йорке загорелся магазин Tiffany

В Нью-Йорке загорелся магазин Tiffany - РИА Новости, 29.06.2023

В Нью-Йорке загорелся магазин Tiffany

Около 100 человек эвакуировали из здания флагманского магазина Tiffany в Нью-Йорке из-за возгорания трансформатора, сообщил журналистам представитель пожарного... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:42

2023-06-29T20:42

2023-06-29T20:46

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июн - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из здания флагманского магазина Tiffany в Нью-Йорке из-за возгорания трансформатора, сообщил журналистам представитель пожарного управления Джозеф Карлсен. "Сегодня в 09.30 утра получили звонок о дыме идущем из этого здания. Когда прибыли, обнаружили дым и огонь из трансформаторов", - рассказал Карлсен."Эвакуировали около 100 человек. Двое получили лёгкие ранения", - добавил он.По его словам, признаков поджога нет. Пожарные потушили возгорание. Сейчас они сворачивают рукава, собирают снаряжение, расчеты уже покидают место происшествия, передает корреспондент РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), сша