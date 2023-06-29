https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881100203.html

Родственник погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказал о его отце

Родственник погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказал о его отце - РИА Новости, 29.06.2023

Родственник погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказал о его отце

Биологический отец погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика хотел забрать его к себе, когда выйдет из колонии, но не успел, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:35

2023-06-29T12:35

2023-06-29T12:35

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Биологический отец погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика хотел забрать его к себе, когда выйдет из колонии, но не успел, сообщил РИА Новости двоюродный брат ребенка Шамсутдин Бобиев. Утром в понедельник начались поиски шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". Ранее было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В четверг утром тело ребенка нашли недалеко от его дома на территории гаражного комплекса в сумке. "Пять лет назад видел его (в последний раз), когда ему был годик. Его отца посадили, а мама пьющая, не смогла обеспечивать своих детей. Их забрали в детдом, а Вероника из детдома уже забрала их. Его родной отец мне звонил и сказал, что когда выйдет, заберет ребенка у Вероники, и она согласилась. Но ребенок болеет шизофренией, это ему она сказала. Отец все равно согласился забрать. К сожалению, не успел", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что родной отец мальчика должен был скоро выйти из колонии, лично с приемной семьей собеседник не был знаком, о пропаже ребенка узнал после того, как ему стали писать в социальных сетях из-за схожей с ним фамилии. "Жесткое (наказание ожидаю), тюрьма. Не знаю, сколько ей дадут. Надеюсь, пожизненно. Так нельзя обращаться с детьми... Сама Вероника говорила, что он псих, а то, что плохо себя ведет, не рассказывала", – добавил родственник погибшего мальчика. Как заявили РИА Новости в школе семейного образования "Лукоморье", где Наумова около восьми месяцев работала учителем географии и биологии, она якобы боялась, что у нее отберут приемных детей, а смерть мальчика могла произойти в том числе из-за несчастного случая. В свою очередь представитель детского сада сообщила агентству, что Наумова год назад забрала документы мальчика из учреждения, чтобы "лечить его от аутизма". В настоящее время гараж, где нашли тело ребенка, опечатан отделом криминалистики регионального управления СК РФ. На гараже лежит детская игрушка, также игрушки и цветы люди несут к дому, где жил погибший мальчик.

https://ria.ru/20230629/malchik-1881099091.html

https://ria.ru/20230629/semya-1881080011.html

екатеринбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург