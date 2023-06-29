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Москвичей предупредили о дождях с грозами - РИА Новости, 29.06.2023
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08:33 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/dozhdi-1881032011.html
Москвичей предупредили о дождях с грозами
Москвичей предупредили о дождях с грозами - РИА Новости, 29.06.2023
Москвичей предупредили о дождях с грозами
Дожди, грозы и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:33
2023-06-29T08:33
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дожди, грозы и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "После сильных ночных ливней циклон, приближающийся к столице с запада, взял передышку, однако небольшие дожди еще продолжатся, а после полудня местами они вновь примут ливневой характер и в отдельных районах будут сопровождаться грозами. Температура воздуха - плюс 20 - плюс 22 градуса, по области плюс 18 - плюс 23 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
Москвичей предупредили о дождях с грозами

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются дожди, грозы и до плюс 22 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дожди, грозы и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"После сильных ночных ливней циклон, приближающийся к столице с запада, взял передышку, однако небольшие дожди еще продолжатся, а после полудня местами они вновь примут ливневой характер и в отдельных районах будут сопровождаться грозами. Температура воздуха - плюс 20 - плюс 22 градуса, по области плюс 18 - плюс 23 градуса", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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