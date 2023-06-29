https://ria.ru/20230629/dozhd-1881031346.html

В Москве прошел самый сильный дождь с начала года

В Москве прошел самый сильный дождь с начала года - РИА Новости, 29.06.2023

В Москве прошел самый сильный дождь с начала года

Самый сильный дождь с начала года прошёл в Москве, за 12 часов выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть от положенного за месяц, сообщил в своём РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:19

2023-06-29T08:19

2023-06-29T08:19

происшествия

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Самый сильный дождь с начала года прошёл в Москве, за 12 часов выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть от положенного за месяц, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По предварительным данным, например, в Москве, за последние 12 часов в осадкомеры метеорологов попало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть, 29%, от положенного за месяц – это оказались самые сильные осадки в столице с конца прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Подмосковье среди "мокрых" лидеров первое место занял Новый Иерусалим, там выпало 27 миллиметров дождя или 40% от июньской нормы – это самым высокий показатель по количеству выпавших осадков за минувшую ночь на территории европейской части страны.

https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, михаил леус, погода