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В Москве прошел самый сильный дождь с начала года
В Москве прошел самый сильный дождь с начала года - РИА Новости, 29.06.2023
В Москве прошел самый сильный дождь с начала года
Самый сильный дождь с начала года прошёл в Москве, за 12 часов выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть от положенного за месяц, сообщил в своём РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:19
2023-06-29T08:19
2023-06-29T08:19
происшествия
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Самый сильный дождь с начала года прошёл в Москве, за 12 часов выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть от положенного за месяц, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По предварительным данным, например, в Москве, за последние 12 часов в осадкомеры метеорологов попало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть, 29%, от положенного за месяц – это оказались самые сильные осадки в столице с конца прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Подмосковье среди "мокрых" лидеров первое место занял Новый Иерусалим, там выпало 27 миллиметров дождя или 40% от июньской нормы – это самым высокий показатель по количеству выпавших осадков за минувшую ночь на территории европейской части страны.
https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, михаил леус, погода
Происшествия, Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве прошел самый сильный дождь с начала года
Синоптик Леус: в Москве выпала почти треть нормы осадков от нормы июня