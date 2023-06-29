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В Москве прошел самый сильный дождь с начала года - РИА Новости, 29.06.2023
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08:19 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/dozhd-1881031346.html
В Москве прошел самый сильный дождь с начала года
В Москве прошел самый сильный дождь с начала года - РИА Новости, 29.06.2023
В Москве прошел самый сильный дождь с начала года
Самый сильный дождь с начала года прошёл в Москве, за 12 часов выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть от положенного за месяц, сообщил в своём РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:19
2023-06-29T08:19
происшествия
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Самый сильный дождь с начала года прошёл в Москве, за 12 часов выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть от положенного за месяц, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По предварительным данным, например, в Москве, за последние 12 часов в осадкомеры метеорологов попало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть, 29%, от положенного за месяц – это оказались самые сильные осадки в столице с конца прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Подмосковье среди "мокрых" лидеров первое место занял Новый Иерусалим, там выпало 27 миллиметров дождя или 40% от июньской нормы – это самым высокий показатель по количеству выпавших осадков за минувшую ночь на территории европейской части страны.
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происшествия, москва, михаил леус, погода
Происшествия, Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве прошел самый сильный дождь с начала года

Синоптик Леус: в Москве выпала почти треть нормы осадков от нормы июня

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Самый сильный дождь с начала года прошёл в Москве, за 12 часов выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть от положенного за месяц, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По предварительным данным, например, в Москве, за последние 12 часов в осадкомеры метеорологов попало 22 миллиметра осадков, что составляет почти треть, 29%, от положенного за месяц – это оказались самые сильные осадки в столице с конца прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Подмосковье среди "мокрых" лидеров первое место занял Новый Иерусалим, там выпало 27 миллиметров дождя или 40% от июньской нормы – это самым высокий показатель по количеству выпавших осадков за минувшую ночь на территории европейской части страны.
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