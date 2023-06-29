https://ria.ru/20230629/donbass-1881031857.html
Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк
Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.06.2023
Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк
Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:30
2023-06-29T08:30
2023-06-29T08:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кировский район Донецка был снова обстрелян в 7.35, по нему было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. О последствиях в обоих случаях не сообщается. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880993845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ утром выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра