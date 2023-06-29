https://ria.ru/20230629/donbass-1881031857.html

Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк

Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.06.2023

Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк

Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:30

2023-06-29T08:30

2023-06-29T08:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кировский район Донецка был снова обстрелян в 7.35, по нему было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. О последствиях в обоих случаях не сообщается. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880993845.html

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880990844.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато