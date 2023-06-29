https://ria.ru/20230629/domodedovo-1881194247.html

"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00

"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00 - РИА Новости, 29.06.2023

"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00

"Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 мск, сообщила компания. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:42

2023-06-29T15:42

2023-06-29T15:42

происшествия

москва

аэроэкспресс

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 мск, сообщила компания. Ранее в четверг на станции Бирюлево в Москве движение поездов приостанавливалось из-за схода нескольких вагонов грузового поезда. "Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 будет возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230629/poezda-1881175324.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, аэроэкспресс, домодедово (аэропорт)