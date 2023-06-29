https://ria.ru/20230629/domodedovo-1881194247.html
"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00
"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00 - РИА Новости, 29.06.2023
"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00
"Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 мск, сообщила компания. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:42
2023-06-29T15:42
2023-06-29T15:42
происшествия
москва
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 мск, сообщила компания. Ранее в четверг на станции Бирюлево в Москве движение поездов приостанавливалось из-за схода нескольких вагонов грузового поезда. "Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 будет возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230629/poezda-1881175324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, аэроэкспресс, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, Аэроэкспресс, Домодедово (аэропорт)
"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00
"Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт Домодедово и обратно с 16:00