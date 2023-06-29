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"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00 - РИА Новости, 29.06.2023
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15:42 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/domodedovo-1881194247.html
"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00
"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00 - РИА Новости, 29.06.2023
"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00
"Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 мск, сообщила компания. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:42
2023-06-29T15:42
происшествия
москва
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 мск, сообщила компания. Ранее в четверг на станции Бирюлево в Москве движение поездов приостанавливалось из-за схода нескольких вагонов грузового поезда. "Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 будет возобновлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, аэроэкспресс, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, Аэроэкспресс, Домодедово (аэропорт)
"Аэроэкспрессы" возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00

"Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт Домодедово и обратно с 16:00

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПоезд "Аэроэкспресс" в новом терминале аэропорта Домодедово
Поезд Аэроэкспресс в новом терминале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Поезд "Аэроэкспресс" в новом терминале аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Аэроэкспресс" возобновит движение поездов в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 мск, сообщила компания.
Ранее в четверг на станции Бирюлево в Москве движение поездов приостанавливалось из-за схода нескольких вагонов грузового поезда.
"Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Домодедово" и обратно с 16.00 будет возобновлено", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваАэроэкспрессДомодедово (аэропорт)
 
 
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