https://ria.ru/20230629/dokhody-1881105454.html
Доходы населения Приангарья в I квартале 2023 года выросли на 14 процентов
Доходы населения Приангарья в I квартале 2023 года выросли на 14 процентов - РИА Новости, 29.06.2023
Доходы населения Приангарья в I квартале 2023 года выросли на 14 процентов
Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья в первом квартале 2023 года составили 33,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:54
2023-06-29T12:54
2023-06-29T12:54
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ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья в первом квартале 2023 года составили 33,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья составили 33,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Приводя данные Иркутскстата за первый квартал 2023 года, председатель правительства региона Константин Зайцев подчеркнул, что рост доходов населения превысил рост потребительских цен (10,7%) на 3,3 процентных пункта", - говорится в сообщении. По словам Константина Зайцева, в рамках исполнения поручения президента РФ о снижении уровня бедности к 2030 году в два раза, губернатор региона Игорь Кобзев определил для правительства Иркутской области на текущий год цель – обеспечить дальнейшее снижение показателя уровня до 14,5%. Для координации работы по снижению уровня бедности при правительстве Приангарья создана рабочая группа. Мероприятиями государственной региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" на 2020-2024 годы предусмотрены меры по повышению уровня занятости, росту оплаты труда в бюджетной сфере и предпринимательской активности населения. Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется социальная поддержка и помощь в рамках социального контракта. Целевой показатель программы по 2022 году перевыполнен.
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иркутская область, россия, игорь кобзев, экономика
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Экономика
Доходы населения Приангарья в I квартале 2023 года выросли на 14 процентов
Доходы населения Приангарья в первом квартале 2023 года выросли на 14 процентов
ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья в первом квартале 2023 года составили 33,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья составили 33,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Приводя данные Иркутскстата за первый квартал 2023 года, председатель правительства региона Константин Зайцев подчеркнул, что рост доходов населения превысил рост потребительских цен (10,7%) на 3,3 процентных пункта", - говорится в сообщении.
По словам Константина Зайцева, в рамках исполнения поручения президента РФ
о снижении уровня бедности к 2030 году в два раза, губернатор региона Игорь Кобзев
определил для правительства Иркутской области на текущий год цель – обеспечить дальнейшее снижение показателя уровня до 14,5%. Для координации работы по снижению уровня бедности при правительстве Приангарья создана рабочая группа.
Мероприятиями государственной региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" на 2020-2024 годы предусмотрены меры по повышению уровня занятости, росту оплаты труда в бюджетной сфере и предпринимательской активности населения. Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется социальная поддержка и помощь в рамках социального контракта. Целевой показатель программы по 2022 году перевыполнен.
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