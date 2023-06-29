https://ria.ru/20230629/dokhody-1881105454.html

Доходы населения Приангарья в I квартале 2023 года выросли на 14 процентов

Доходы населения Приангарья в I квартале 2023 года выросли на 14 процентов - РИА Новости, 29.06.2023

Доходы населения Приангарья в I квартале 2023 года выросли на 14 процентов

Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья в первом квартале 2023 года составили 33,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:54

2023-06-29T12:54

2023-06-29T12:54

иркутская область

иркутская область

россия

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья в первом квартале 2023 года составили 33,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья составили 33,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Приводя данные Иркутскстата за первый квартал 2023 года, председатель правительства региона Константин Зайцев подчеркнул, что рост доходов населения превысил рост потребительских цен (10,7%) на 3,3 процентных пункта", - говорится в сообщении. По словам Константина Зайцева, в рамках исполнения поручения президента РФ о снижении уровня бедности к 2030 году в два раза, губернатор региона Игорь Кобзев определил для правительства Иркутской области на текущий год цель – обеспечить дальнейшее снижение показателя уровня до 14,5%. Для координации работы по снижению уровня бедности при правительстве Приангарья создана рабочая группа. Мероприятиями государственной региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" на 2020-2024 годы предусмотрены меры по повышению уровня занятости, росту оплаты труда в бюджетной сфере и предпринимательской активности населения. Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется социальная поддержка и помощь в рамках социального контракта. Целевой показатель программы по 2022 году перевыполнен.

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иркутская область, россия, игорь кобзев, экономика