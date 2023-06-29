https://ria.ru/20230629/detdomovets-1881028838.html

Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете

Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете - РИА Новости, 29.06.2023

Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете

Семнадцатилетний воспитанник детского дома города Бородино Красноярского края, пропавший, предположительно, с украденным огнестрельным оружием, ранее состоял на РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:46

2023-06-29T07:46

2023-06-29T07:46

красноярский край

заозерный

бородино

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний воспитанник детского дома города Бородино Красноярского края, пропавший, предположительно, с украденным огнестрельным оружием, ранее состоял на учете за грабеж и кражу, сообщает прокуратура региона. Ранее ГСУСК информировал, что 25 июня подросток ушел из детского дома к отцу своего знакомого в Бородино, чтобы покормить животных, больше его не видели. После его визита из сейфа хозяина дома пропали две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему. По предварительным данным прокуратуры, 23 июня 30-летний дворник детдома вместе с двумя воспитанниками распивал у себя дома спиртное. Во время пьянки он монтировкой вскрыл сейф отца и показал им оружие и боеприпасы. Мужчина рассказал подросткам, что ключи от жилья находятся в почтовом ящике, и они могут приходить в любое время. Через день, 25 июня, подросток ушел из детдома якобы покормить животных, а на самом деле вернулся домой к знакомому. После его визита из сейфа пропали карабин "Лось", гладкоствольное ружье "МР 27" и патроны. В ходе розыскных мероприятий на двух участках местных жителей в Бородино и Заозерном обнаружены 97 похищенных патронов к охотничьему оружию и чехол от него. "Как стало известно, в 2011 году родители разыскиваемого подростка лишены родительских прав, он передан на попечение государству. Долгое время он находился под опекой. В 2021 году мальчик состоял на учете в органах системы профилактики в связи с грабежом. В апреле 2023 году вновь поставлен на учет: осуждён условно за кражу ноутбука, телефона и часов опекуна", - говорится в сообщении. Прокурорская проверка выявила нарушения в детском доме: там отсутствует должный контроль за воспитанниками, о самовольном уходе и появлении подростка пьяным руководство детдома не уведомило полицию и органы профилактики. Прокуратура внесла представление в учреждение. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов. Местонахождение пропавшего пока неизвестно.

https://ria.ru/20230629/malchik-1881025848.html

https://ria.ru/20230605/direktor-1876216683.html

красноярский край

заозерный

бородино

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красноярский край, заозерный, бородино, происшествия