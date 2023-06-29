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Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете - РИА Новости, 29.06.2023
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07:46 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/detdomovets-1881028838.html
Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете
Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете - РИА Новости, 29.06.2023
Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете
Семнадцатилетний воспитанник детского дома города Бородино Красноярского края, пропавший, предположительно, с украденным огнестрельным оружием, ранее состоял на РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:46
2023-06-29T07:46
красноярский край
заозерный
бородино
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний воспитанник детского дома города Бородино Красноярского края, пропавший, предположительно, с украденным огнестрельным оружием, ранее состоял на учете за грабеж и кражу, сообщает прокуратура региона. Ранее ГСУСК информировал, что 25 июня подросток ушел из детского дома к отцу своего знакомого в Бородино, чтобы покормить животных, больше его не видели. После его визита из сейфа хозяина дома пропали две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему. По предварительным данным прокуратуры, 23 июня 30-летний дворник детдома вместе с двумя воспитанниками распивал у себя дома спиртное. Во время пьянки он монтировкой вскрыл сейф отца и показал им оружие и боеприпасы. Мужчина рассказал подросткам, что ключи от жилья находятся в почтовом ящике, и они могут приходить в любое время. Через день, 25 июня, подросток ушел из детдома якобы покормить животных, а на самом деле вернулся домой к знакомому. После его визита из сейфа пропали карабин "Лось", гладкоствольное ружье "МР 27" и патроны. В ходе розыскных мероприятий на двух участках местных жителей в Бородино и Заозерном обнаружены 97 похищенных патронов к охотничьему оружию и чехол от него. "Как стало известно, в 2011 году родители разыскиваемого подростка лишены родительских прав, он передан на попечение государству. Долгое время он находился под опекой. В 2021 году мальчик состоял на учете в органах системы профилактики в связи с грабежом. В апреле 2023 году вновь поставлен на учет: осуждён условно за кражу ноутбука, телефона и часов опекуна", - говорится в сообщении. Прокурорская проверка выявила нарушения в детском доме: там отсутствует должный контроль за воспитанниками, о самовольном уходе и появлении подростка пьяным руководство детдома не уведомило полицию и органы профилактики. Прокуратура внесла представление в учреждение. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов. Местонахождение пропавшего пока неизвестно.
https://ria.ru/20230629/malchik-1881025848.html
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красноярский край, заозерный, бородино, происшествия
Красноярский край, Заозерный, Бородино, Происшествия
Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете

Прокуратура Красноярского края: пропавший с оружием детдомовец состоял на учете за грабеж

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний воспитанник детского дома города Бородино Красноярского края, пропавший, предположительно, с украденным огнестрельным оружием, ранее состоял на учете за грабеж и кражу, сообщает прокуратура региона.
Ранее ГСУСК информировал, что 25 июня подросток ушел из детского дома к отцу своего знакомого в Бородино, чтобы покормить животных, больше его не видели. После его визита из сейфа хозяина дома пропали две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему.
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По предварительным данным прокуратуры, 23 июня 30-летний дворник детдома вместе с двумя воспитанниками распивал у себя дома спиртное. Во время пьянки он монтировкой вскрыл сейф отца и показал им оружие и боеприпасы. Мужчина рассказал подросткам, что ключи от жилья находятся в почтовом ящике, и они могут приходить в любое время. Через день, 25 июня, подросток ушел из детдома якобы покормить животных, а на самом деле вернулся домой к знакомому. После его визита из сейфа пропали карабин "Лось", гладкоствольное ружье "МР 27" и патроны. В ходе розыскных мероприятий на двух участках местных жителей в Бородино и Заозерном обнаружены 97 похищенных патронов к охотничьему оружию и чехол от него.
"Как стало известно, в 2011 году родители разыскиваемого подростка лишены родительских прав, он передан на попечение государству. Долгое время он находился под опекой. В 2021 году мальчик состоял на учете в органах системы профилактики в связи с грабежом. В апреле 2023 году вновь поставлен на учет: осуждён условно за кражу ноутбука, телефона и часов опекуна", - говорится в сообщении.
Прокурорская проверка выявила нарушения в детском доме: там отсутствует должный контроль за воспитанниками, о самовольном уходе и появлении подростка пьяным руководство детдома не уведомило полицию и органы профилактики. Прокуратура внесла представление в учреждение. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов. Местонахождение пропавшего пока неизвестно.
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