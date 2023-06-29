Пропавший с оружием красноярский детдомовец ранее состоял на учете
Прокуратура Красноярского края: пропавший с оружием детдомовец состоял на учете за грабеж
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний воспитанник детского дома города Бородино Красноярского края, пропавший, предположительно, с украденным огнестрельным оружием, ранее состоял на учете за грабеж и кражу, сообщает прокуратура региона.
Ранее ГСУСК информировал, что 25 июня подросток ушел из детского дома к отцу своего знакомого в Бородино, чтобы покормить животных, больше его не видели. После его визита из сейфа хозяина дома пропали две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему.
По предварительным данным прокуратуры, 23 июня 30-летний дворник детдома вместе с двумя воспитанниками распивал у себя дома спиртное. Во время пьянки он монтировкой вскрыл сейф отца и показал им оружие и боеприпасы. Мужчина рассказал подросткам, что ключи от жилья находятся в почтовом ящике, и они могут приходить в любое время. Через день, 25 июня, подросток ушел из детдома якобы покормить животных, а на самом деле вернулся домой к знакомому. После его визита из сейфа пропали карабин "Лось", гладкоствольное ружье "МР 27" и патроны. В ходе розыскных мероприятий на двух участках местных жителей в Бородино и Заозерном обнаружены 97 похищенных патронов к охотничьему оружию и чехол от него.
"Как стало известно, в 2011 году родители разыскиваемого подростка лишены родительских прав, он передан на попечение государству. Долгое время он находился под опекой. В 2021 году мальчик состоял на учете в органах системы профилактики в связи с грабежом. В апреле 2023 году вновь поставлен на учет: осуждён условно за кражу ноутбука, телефона и часов опекуна", - говорится в сообщении.
Прокурорская проверка выявила нарушения в детском доме: там отсутствует должный контроль за воспитанниками, о самовольном уходе и появлении подростка пьяным руководство детдома не уведомило полицию и органы профилактики. Прокуратура внесла представление в учреждение. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов. Местонахождение пропавшего пока неизвестно.