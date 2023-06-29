https://ria.ru/20230629/bilayn-1881296203.html

Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за контента "Билайн ТВ"

Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за контента "Билайн ТВ" - РИА Новости, 29.06.2023

Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за контента "Билайн ТВ"

Протокол о демонстрации ЛГБТ был составлен в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд – "Билайн") из-за претензий к контенту, размещенному в сервисе "Билайн... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:06

2023-06-29T19:06

2023-06-29T19:06

технологии

россия

билайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746115493_0:0:3049:1715_1920x0_80_0_0_ab29fd5c6f11c9cb459de968742b8bb1.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Протокол о демонстрации ЛГБТ был составлен в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд – "Билайн") из-за претензий к контенту, размещенному в сервисе "Билайн ТВ", компания будет готовить ответ регулятору, сказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна". Ранее в картотеке Савёловского суда появилась информация о протоколе в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации". Его составили по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием интернета". По данной статье компании грозит штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Заседание назначено на 13 июля. "Это претензии к контенту, который размещается в сервисе "Билайн ТВ". Будем разбираться в ситуации, изучать претензии и готовить ответ регулятору", - сообщила пресс-служба, отвечая на вопрос о протоколе в отношении "Вымпел-Коммуникации".

https://ria.ru/20230629/lgbt-1881160222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, билайн