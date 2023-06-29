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Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за контента "Билайн ТВ" - РИА Новости, 29.06.2023
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19:06 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/bilayn-1881296203.html
Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за контента "Билайн ТВ"
Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за контента "Билайн ТВ" - РИА Новости, 29.06.2023
Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за контента "Билайн ТВ"
Протокол о демонстрации ЛГБТ был составлен в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд – "Билайн") из-за претензий к контенту, размещенному в сервисе "Билайн... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:06
2023-06-29T19:06
технологии
россия
билайн
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Протокол о демонстрации ЛГБТ был составлен в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд – "Билайн") из-за претензий к контенту, размещенному в сервисе "Билайн ТВ", компания будет готовить ответ регулятору, сказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна". Ранее в картотеке Савёловского суда появилась информация о протоколе в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации". Его составили по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием интернета". По данной статье компании грозит штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Заседание назначено на 13 июля. "Это претензии к контенту, который размещается в сервисе "Билайн ТВ". Будем разбираться в ситуации, изучать претензии и готовить ответ регулятору", - сообщила пресс-служба, отвечая на вопрос о протоколе в отношении "Вымпел-Коммуникации".
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технологии, россия, билайн
Технологии, Россия, Билайн
Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за контента "Билайн ТВ"

Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за претензии к контенту "Билайн ТВ"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании "Билайн" в Москве
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на офисе компании "Билайн" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Протокол о демонстрации ЛГБТ был составлен в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд – "Билайн") из-за претензий к контенту, размещенному в сервисе "Билайн ТВ", компания будет готовить ответ регулятору, сказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна".
Ранее в картотеке Савёловского суда появилась информация о протоколе в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации". Его составили по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием интернета". По данной статье компании грозит штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Заседание назначено на 13 июля.
"Это претензии к контенту, который размещается в сервисе "Билайн ТВ". Будем разбираться в ситуации, изучать претензии и готовить ответ регулятору", - сообщила пресс-служба, отвечая на вопрос о протоколе в отношении "Вымпел-Коммуникации".
Стриминговый сервис - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ
Вчера, 14:16
 
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