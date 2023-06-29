https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881029230.html

В ходе беспорядков во французском Нантере задержали 150 человек

В ходе беспорядков во французском Нантере задержали 150 человек - РИА Новости, 29.06.2023

В ходе беспорядков во французском Нантере задержали 150 человек

Сто пятьдесят человек задержали во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:49

2023-06-29T07:49

2023-06-29T07:57

франция

жеральд дарманен

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сто пятьдесят человек задержали во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка, заявил глава МВД Жеральд Дарманен.Ранее сообщалось о 77 задержаниях."Ночь невыносимого насилия против символов Республики: нападения на ратуши, школы и комиссариаты или их поджоги. Сто пятьдесят задержаний", - написал Дарманен в Twitter.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874932575.html

франция

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франция, жеральд дарманен, в мире