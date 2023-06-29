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В ходе беспорядков во французском Нантере задержали 150 человек - РИА Новости, 29.06.2023
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07:49 29.06.2023 (обновлено: 07:57 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881029230.html
В ходе беспорядков во французском Нантере задержали 150 человек
В ходе беспорядков во французском Нантере задержали 150 человек - РИА Новости, 29.06.2023
В ходе беспорядков во французском Нантере задержали 150 человек
Сто пятьдесят человек задержали во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:49
2023-06-29T07:57
франция
жеральд дарманен
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сто пятьдесят человек задержали во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка, заявил глава МВД Жеральд Дарманен.Ранее сообщалось о 77 задержаниях."Ночь невыносимого насилия против символов Республики: нападения на ратуши, школы и комиссариаты или их поджоги. Сто пятьдесят задержаний", - написал Дарманен в Twitter.
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франция, жеральд дарманен, в мире
Франция, Жеральд Дарманен, В мире
В ходе беспорядков во французском Нантере задержали 150 человек

В ходе беспорядков из-за убийства подростка во французском Нантере задержали 150 человек

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сто пятьдесят человек задержали во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка, заявил глава МВД Жеральд Дарманен.
Ранее сообщалось о 77 задержаниях.
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"Ночь невыносимого насилия против символов Республики: нападения на ратуши, школы и комиссариаты или их поджоги. Сто пятьдесят задержаний", - написал Дарманен в Twitter.
 
ФранцияЖеральд ДарманенВ мире
 
 
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