https://ria.ru/20230629/bayden-1881120019.html

Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак

Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак - РИА Новости, 29.06.2023

Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак

Россия заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки получали объективную и правильную информацию о картине мира, сохраняли предсказуемость, сохраняли... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:17

2023-06-29T13:17

2023-06-29T13:18

в мире

россия

ирак

сша

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки получали объективную и правильную информацию о картине мира, сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке", отвечая на вопрос журналистов, не ослабил ли Путина мятеж 24 июня. "Наверное, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников с тем, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы, мы очень внимательно отслеживаем обстановку", - сказал Песков журналистам. "И, конечно, мы надеемся, что господин президент (США, Джо Байден) имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления", - сказал Песков журналистам.Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, менее недели назад он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.

https://ria.ru/20230628/bayden-1880999833.html

https://ria.ru/20230626/stoltenberg-1880499285.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ирак, сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин