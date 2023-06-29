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Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак - РИА Новости, 29.06.2023
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13:17 29.06.2023 (обновлено: 13:18 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/bayden-1881120019.html
Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак
Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак - РИА Новости, 29.06.2023
Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак
Россия заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки получали объективную и правильную информацию о картине мира, сохраняли предсказуемость, сохраняли... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:17
2023-06-29T13:18
в мире
россия
ирак
сша
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки получали объективную и правильную информацию о картине мира, сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке", отвечая на вопрос журналистов, не ослабил ли Путина мятеж 24 июня. "Наверное, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников с тем, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы, мы очень внимательно отслеживаем обстановку", - сказал Песков журналистам. "И, конечно, мы надеемся, что господин президент (США, Джо Байден) имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления", - сказал Песков журналистам.Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, менее недели назад он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
https://ria.ru/20230628/bayden-1880999833.html
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в мире, россия, ирак, сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Ирак, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак

Песков про оговорки Байдена: Россия хочет, чтобы США получали объективную информацию

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки получали объективную и правильную информацию о картине мира, сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке", отвечая на вопрос журналистов, не ослабил ли Путина мятеж 24 июня.
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"Наверное, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников с тем, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы, мы очень внимательно отслеживаем обстановку", - сказал Песков журналистам.
"И, конечно, мы надеемся, что господин президент (США, Джо Байден) имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления", - сказал Песков журналистам.
Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, менее недели назад он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
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26 июня, 15:40
 
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