https://ria.ru/20230629/aviareys-1881223940.html

Новый авиарейс свяжет Иваново и Минеральные Воды

Новый авиарейс свяжет Иваново и Минеральные Воды - РИА Новости, 29.06.2023

Новый авиарейс свяжет Иваново и Минеральные Воды

По поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского из аэропорта "Иваново" со 2 августа будут организованы полеты по два рейса в неделю в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:54

2023-06-29T16:54

2023-06-29T16:54

ивановская область

станислав воскресенский

ивановская область

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ИВАНОВО, 29 июн – РИА Новости. По поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского из аэропорта "Иваново" со 2 августа будут организованы полеты по два рейса в неделю в Минеральные Воды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Полеты будет выполнять авиаперевозчик "Nordwind Airlines" совместно с авиакомпанией "Икар". Вылеты из Иванова в Минеральные Воды – в 10:30, вылеты из Минеральных Вод – в 15:35 на комфортабельном Эмбраер-190 на 110 пассажирских мест", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что приобрести билеты можно будет на сайте аэропорта и авиакомпании, а также в кассе воздушной гавани.Воскресенский напомнил, что на сегодняшний день из аэропорта "Иваново" также организованы авиарейсы в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи."Расширяем географию полетов из аэропорта "Иваново". Со 2 августа запускаем новый рейс в Минеральные Воды. Полеты два раза в неделю по средам и воскресеньям", – написал Воскресенский на своей странице в социальной сети.В пресс-службе напомнили, что рейсы в Санкт-Петербург являются ежедневными, дважды в неделю выполняются рейсы в Калининград. С июня увеличилось количество рейсов из Иванова в Сочи до трех раз в неделю, а в прошлом году пассажиропоток на этом направлении вырос в 2,5 раза.

https://ria.ru/20230627/biznes-proekty-1880642882.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

станислав воскресенский, ивановская область