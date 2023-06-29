https://ria.ru/20230629/artemovsk-1881130350.html

Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске, заверил Пушилин

Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске, заверил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2023

Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске, заверил Пушилин

Российские Вооруженные силы держат под полным контролем ситуацию в Артемовске и по флангам города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:37

2023-06-29T13:37

2023-06-29T13:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

артемовск

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы держат под полным контролем ситуацию в Артемовске и по флангам города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. "Сложным остается, но абсолютно контролируемым - направление артемовское, причем как сам Артемовск, который обстреливается хаотично, но достаточно регулярно, так и фланги. Но позиции удерживаются", - сказал Пушилин. Он также сообщил, что российские военнослужащие улучшили свои позиции на краснолиманском направлении, на авдеевском и марьинском направлениях существенных изменений нет.

россия

донецкая народная республика

артемовск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, ситуация в днр и лнр