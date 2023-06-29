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Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске, заверил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/artemovsk-1881130350.html
Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске, заверил Пушилин
Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске, заверил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2023
Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске, заверил Пушилин
Российские Вооруженные силы держат под полным контролем ситуацию в Артемовске и по флангам города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:37
2023-06-29T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
артемовск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы держат под полным контролем ситуацию в Артемовске и по флангам города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. "Сложным остается, но абсолютно контролируемым - направление артемовское, причем как сам Артемовск, который обстреливается хаотично, но достаточно регулярно, так и фланги. Но позиции удерживаются", - сказал Пушилин. Он также сообщил, что российские военнослужащие улучшили свои позиции на краснолиманском направлении, на авдеевском и марьинском направлениях существенных изменений нет.
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Артемовск, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске, заверил Пушилин

Пушилин: Россия держит под полным контролем ситуацию в Артемовске и по его флангам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы держат под полным контролем ситуацию в Артемовске и по флангам города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Сложным остается, но абсолютно контролируемым - направление артемовское, причем как сам Артемовск, который обстреливается хаотично, но достаточно регулярно, так и фланги. Но позиции удерживаются", - сказал Пушилин. Он также сообщил, что российские военнослужащие улучшили свои позиции на краснолиманском направлении, на авдеевском и марьинском направлениях существенных изменений нет.
"Высекаем цель, уничтожаем противника". Работа мотострелков под Артемовском
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.

© РИА Новости
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1 из 14
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По словам одного из разведчиков, украинские военные сейчас не ведут наступательных действий на город. ВСУ заняли оборону и в основном используют артиллерию.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

По словам одного из разведчиков, украинские военные сейчас не ведут наступательных действий на город. ВСУ заняли оборону и в основном используют артиллерию.

© РИА Новости
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2 из 14
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"Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил он.

Военнослужащие ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

"Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил он.

© РИА Новости
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3 из 14
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Он рассказал, что под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Он рассказал, что под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.

© РИА Новости
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"Если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР", — добавил разведчик.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

"Если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР", — добавил разведчик.

© РИА Новости
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5 из 14
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Он назвал главными задачами наблюдение и корректировку артиллерии.

Военнослужащий ВС РФ в автомобиле на Артемовском тактическом направлении

Он назвал главными задачами наблюдение и корректировку артиллерии.

© РИА Новости
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6 из 14
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Если нет возможности летать с БПЛА, то мониторинг ведется с помощью тепловизоров.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Если нет возможности летать с БПЛА, то мониторинг ведется с помощью тепловизоров.

© РИА Новости
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7 из 14
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"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника", — рассказал боец.

Военнослужащие ВС РФ готовят мины к стрельбе из миномета на Артемовском тактическом направлении

"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника", — рассказал боец.

© РИА Новости
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8 из 14
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Вчера российские военные уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР. На их счету это восьмая цель.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Вчера российские военные уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР. На их счету это восьмая цель.

© РИА Новости
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9 из 14
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Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.

© РИА Новости
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10 из 14
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Это позволяет меньше времени находиться на открытых участках.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Это позволяет меньше времени находиться на открытых участках.

© РИА Новости
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11 из 14
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Артемовск — город в Донбассе, находящийся к северу от Донецка.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Артемовск — город в Донбассе, находящийся к северу от Донецка.

© РИА Новости
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12 из 14
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Его освободили 20 мая 2023 года.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Его освободили 20 мая 2023 года.

© РИА Новости
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13 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас его полностью контролируют российские войска.

Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Сейчас его полностью контролируют российские войска.

© РИА Новости
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14 из 14

Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.

© РИА Новости
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1 из 14

По словам одного из разведчиков, украинские военные сейчас не ведут наступательных действий на город. ВСУ заняли оборону и в основном используют артиллерию.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

"Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил он.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

Он рассказал, что под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

"Если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР", — добавил разведчик.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Он назвал главными задачами наблюдение и корректировку артиллерии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 14

Если нет возможности летать с БПЛА, то мониторинг ведется с помощью тепловизоров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника", — рассказал боец.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Вчера российские военные уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР. На их счету это восьмая цель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 14

Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

Это позволяет меньше времени находиться на открытых участках.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 14

Артемовск — город в Донбассе, находящийся к северу от Донецка.

© РИА Новости
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12 из 14

Его освободили 20 мая 2023 года.

© РИА Новости
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13 из 14

Сейчас его полностью контролируют российские войска.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАртемовскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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