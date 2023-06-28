https://ria.ru/20230628/zmeya-1880836149.html
В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи
В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи - РИА Новости, 28.06.2023
В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи
Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома, предупредило МЧС в Telegram-канале, дав совет, как нужно поступать в таком случае. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:29
2023-06-28T10:29
2023-06-28T14:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873673719_0:221:3071:1949_1920x0_80_0_0_d45f8335dc0815f9f22b665673a1c5bd.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома, предупредило МЧС в Telegram-канале, дав совет, как нужно поступать в таком случае."Гада ползучего можно встретить не только в лесу, но и на лужайке около дома. Его нужно знать "в лицо" и действовать разумно", — говорится в публикации.При встрече со змеей рекомендуется не совершать резких движений и строго следовать правилу "увидел — замри". В МЧС отметили, что чем больше человек знает о пресмыкающихся, тем меньше их боится.В последнее время из-за засухи и жары большое количество змей приползает к домам в Новой Москве, чтобы спрятаться в тени и найти воду. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, речь идет об ужах, не представляющих опасности, поэтому отлавливать их не будут.
https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html
россия
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873673719_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dba7c5ce228c6ff5a745decb5260d875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новая Москва
В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи
В МЧС посоветовали замереть, встретив змею в лесу или около жилого дома