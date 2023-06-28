https://ria.ru/20230628/zmeya-1880836149.html

В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи

В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи - РИА Новости, 28.06.2023

В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи

Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома, предупредило МЧС в Telegram-канале, дав совет, как нужно поступать в таком случае. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:29

2023-06-28T10:29

2023-06-28T14:01

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новая москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома, предупредило МЧС в Telegram-канале, дав совет, как нужно поступать в таком случае."Гада ползучего можно встретить не только в лесу, но и на лужайке около дома. Его нужно знать "в лицо" и действовать разумно", — говорится в публикации.При встрече со змеей рекомендуется не совершать резких движений и строго следовать правилу "увидел — замри". В МЧС отметили, что чем больше человек знает о пресмыкающихся, тем меньше их боится.В последнее время из-за засухи и жары большое количество змей приползает к домам в Новой Москве, чтобы спрятаться в тени и найти воду. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, речь идет об ужах, не представляющих опасности, поэтому отлавливать их не будут.

https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html

россия

новая москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва