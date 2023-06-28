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В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи - РИА Новости, 28.06.2023
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10:29 28.06.2023 (обновлено: 14:01 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/zmeya-1880836149.html
В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи
В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи - РИА Новости, 28.06.2023
В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи
Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома, предупредило МЧС в Telegram-канале, дав совет, как нужно поступать в таком случае. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:29
2023-06-28T14:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома, предупредило МЧС в Telegram-канале, дав совет, как нужно поступать в таком случае."Гада ползучего можно встретить не только в лесу, но и на лужайке около дома. Его нужно знать "в лицо" и действовать разумно", — говорится в публикации.При встрече со змеей рекомендуется не совершать резких движений и строго следовать правилу "увидел — замри". В МЧС отметили, что чем больше человек знает о пресмыкающихся, тем меньше их боится.В последнее время из-за засухи и жары большое количество змей приползает к домам в Новой Москве, чтобы спрятаться в тени и найти воду. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, речь идет об ужах, не представляющих опасности, поэтому отлавливать их не будут.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новая Москва
В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи

В МЧС посоветовали замереть, встретив змею в лесу или около жилого дома

© iStock.com / DamianKuzdakУж в траве
Уж в траве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / DamianKuzdak
Уж в траве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома, предупредило МЧС в Telegram-канале, дав совет, как нужно поступать в таком случае.
«
"Гада ползучего можно встретить не только в лесу, но и на лужайке около дома. Его нужно знать "в лицо" и действовать разумно", — говорится в публикации.
При встрече со змеей рекомендуется не совершать резких движений и строго следовать правилу "увидел — замри". В МЧС отметили, что чем больше человек знает о пресмыкающихся, тем меньше их боится.
В последнее время из-за засухи и жары большое количество змей приползает к домам в Новой Москве, чтобы спрятаться в тени и найти воду. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, речь идет об ужах, не представляющих опасности, поэтому отлавливать их не будут.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новая Москва
 
 
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