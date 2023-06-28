https://ria.ru/20230628/zaporozhe-1880905868.html

ВСУ намеренно не убирают тела погибших с поля боя, заявил Балицкий

ВСУ намеренно не убирают тела погибших с поля боя, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023

ВСУ намеренно не убирают тела погибших с поля боя, заявил Балицкий

Украинские войска специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области, стремясь заставить российских военных покинуть... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:29

2023-06-28T14:29

2023-06-28T14:35

в мире

запорожье

евгений балицкий

запорожская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области, стремясь заставить российских военных покинуть окопы, но это им не помогает, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий "Недавно, будучи на передовой линии, увидел такую иезуитскую тактику, которую начали применять кураторы из натовского блока. Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы. Когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовую шашку, определяют направление движение ветра", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что находиться в окопах в это время тяжело, не спасает даже марлевая повязка, и противник рассчитывает, что, когда ветер дует в сторону российских позиций, в окопах никого не окажется, но такая тактика украинцам не помогает.

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html

запорожье

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в мире, запорожье, евгений балицкий, запорожская область