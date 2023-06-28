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ВСУ намеренно не убирают тела погибших с поля боя, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 28.06.2023 (обновлено: 14:35 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/zaporozhe-1880905868.html
ВСУ намеренно не убирают тела погибших с поля боя, заявил Балицкий
ВСУ намеренно не убирают тела погибших с поля боя, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ намеренно не убирают тела погибших с поля боя, заявил Балицкий
Украинские войска специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области, стремясь заставить российских военных покинуть... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:29
2023-06-28T14:35
в мире
запорожье
евгений балицкий
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области, стремясь заставить российских военных покинуть окопы, но это им не помогает, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий "Недавно, будучи на передовой линии, увидел такую иезуитскую тактику, которую начали применять кураторы из натовского блока. Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы. Когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовую шашку, определяют направление движение ветра", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что находиться в окопах в это время тяжело, не спасает даже марлевая повязка, и противник рассчитывает, что, когда ветер дует в сторону российских позиций, в окопах никого не окажется, но такая тактика украинцам не помогает.
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html
запорожье
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в мире, запорожье, евгений балицкий, запорожская область
В мире, Запорожье, Евгений Балицкий, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
ВСУ намеренно не убирают тела погибших с поля боя, заявил Балицкий

Балицкий заявил, что украинские войска намеренно не убирают тела погибших с поля боя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области, стремясь заставить российских военных покинуть окопы, но это им не помогает, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий
"Недавно, будучи на передовой линии, увидел такую иезуитскую тактику, которую начали применять кураторы из натовского блока. Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы. Когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовую шашку, определяют направление движение ветра", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что находиться в окопах в это время тяжело, не спасает даже марлевая повязка, и противник рассчитывает, что, когда ветер дует в сторону российских позиций, в окопах никого не окажется, но такая тактика украинцам не помогает.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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