https://ria.ru/20230628/vospitanie-1880932699.html
Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников
Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 28.06.2023
Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:02
2023-06-28T16:02
2023-06-28T18:29
госдума рф
россия
ольга казакова
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.Ранее комитеты по семье и по просвещению рекомендовали Думе принять в первом чтении законопроект, который предлагает обязать школьников участвовать в общественно полезном труде. Проект был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой в мае.Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы депутатов просили и учителя, и родители. По его мнению, у ребёнка должно быть сформировано положительное отношение к труду, чтобы вырасти настоящим гражданином.
https://ria.ru/20230606/dz-1876549888.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, ольга казакова, вячеслав володин
Госдума РФ, Россия, Ольга Казакова, Вячеслав Володин
Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.
Ранее комитеты по семье и по просвещению рекомендовали Думе принять в первом чтении законопроект, который предлагает обязать школьников участвовать в общественно полезном труде. Проект был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой
в мае.
Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.
Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
отмечал, что сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы депутатов просили и учителя, и родители. По его мнению, у ребёнка должно быть сформировано положительное отношение к труду, чтобы вырасти настоящим гражданином.
Кравцов прокомментировал идею отменить домашнее задание для школьников