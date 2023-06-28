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Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 28.06.2023
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16:02 28.06.2023 (обновлено: 18:29 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/vospitanie-1880932699.html
Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников
Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 28.06.2023
Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:02
2023-06-28T18:29
госдума рф
россия
ольга казакова
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.Ранее комитеты по семье и по просвещению рекомендовали Думе принять в первом чтении законопроект, который предлагает обязать школьников участвовать в общественно полезном труде. Проект был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой в мае.Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы депутатов просили и учителя, и родители. По его мнению, у ребёнка должно быть сформировано положительное отношение к труду, чтобы вырасти настоящим гражданином.
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госдума рф, россия, ольга казакова, вячеслав володин
Госдума РФ, Россия, Ольга Казакова, Вячеслав Володин
Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.
Ранее комитеты по семье и по просвещению рекомендовали Думе принять в первом чтении законопроект, который предлагает обязать школьников участвовать в общественно полезном труде. Проект был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой в мае.
Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.
Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы депутатов просили и учителя, и родители. По его мнению, у ребёнка должно быть сформировано положительное отношение к труду, чтобы вырасти настоящим гражданином.
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