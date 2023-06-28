https://ria.ru/20230628/vospitanie-1880932699.html

Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 28.06.2023

Госдума приняла в I чтении проект о трудовом воспитании школьников

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:02

2023-06-28T16:02

2023-06-28T18:29

госдума рф

россия

ольга казакова

вячеслав володин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.Ранее комитеты по семье и по просвещению рекомендовали Думе принять в первом чтении законопроект, который предлагает обязать школьников участвовать в общественно полезном труде. Проект был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой в мае.Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы депутатов просили и учителя, и родители. По его мнению, у ребёнка должно быть сформировано положительное отношение к труду, чтобы вырасти настоящим гражданином.

https://ria.ru/20230606/dz-1876549888.html

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госдума рф, россия, ольга казакова, вячеслав володин