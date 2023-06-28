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Бочкарев: на станции метро "Физтех" начали монтировать светильники - РИА Новости, 28.06.2023
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11:04 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/svetilniki-1880842579.html
Бочкарев: на станции метро "Физтех" начали монтировать светильники
Бочкарев: на станции метро "Физтех" начали монтировать светильники - РИА Новости, 28.06.2023
Бочкарев: на станции метро "Физтех" начали монтировать светильники
На платформе будущей станции "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро начался монтаж светового оборудования, сообщил заммэра... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:04
2023-06-28T11:04
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
метро
строительство метро в москве
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На платформе будущей станции "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро начался монтаж светового оборудования, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Установка мачт освещения в тестовом режиме началась на платформе строящейся станции метро "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии, предварительно смонтирован один напольный светильник, по которому предполагается отрегулировать схему подсветки станционного зала", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, проект станции предполагает размещение напольных световых конструкций в форме расширяющихся вверх конусов – аналогичный силуэт будет присущ обрамляющим наземный вестибюль колоннам. "Помимо светильников, на платформе планируется установить широкие скамейки со встроенными элементами освещения в торцах, которые придадут дополнительный свет односводчатой станции", – добавил Бочкарев. В сообщении поясняется, что сейчас на "Физтехе" завершаются земляные и монолитные работы, обратная засыпка выполнена более чем наполовину, началось устройство инженерных сетей, в частности, прокладка канализации, а также архитектурная отделка внутренних помещений и пассажирской зоны. Одновременно в работе находятся оба вестибюля станции, где продолжается возведение основных конструкций. Участок продления салатовой ветки метро протяженностью около 6 километров включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.
https://ria.ru/20230419/blagoustroystvo-1866243500.html
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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, метро, строительство метро в москве, московский метрополитен
Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Метро, Строительство метро в Москве, Московский метрополитен

Бочкарев: на станции метро "Физтех" начали монтировать светильники

© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыНа станции метро "Физтех" начали монтировать светильники
На станции метро Физтех начали монтировать светильники - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станции метро "Физтех" начали монтировать светильники
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На платформе будущей станции "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро начался монтаж светового оборудования, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Установка мачт освещения в тестовом режиме началась на платформе строящейся станции метро "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии, предварительно смонтирован один напольный светильник, по которому предполагается отрегулировать схему подсветки станционного зала", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Проект станции метро Физтех Люблинско-Дмитровской линии в Москве
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По словам заммэра, проект станции предполагает размещение напольных световых конструкций в форме расширяющихся вверх конусов – аналогичный силуэт будет присущ обрамляющим наземный вестибюль колоннам.
«
"Помимо светильников, на платформе планируется установить широкие скамейки со встроенными элементами освещения в торцах, которые придадут дополнительный свет односводчатой станции", – добавил Бочкарев.
В сообщении поясняется, что сейчас на "Физтехе" завершаются земляные и монолитные работы, обратная засыпка выполнена более чем наполовину, началось устройство инженерных сетей, в частности, прокладка канализации, а также архитектурная отделка внутренних помещений и пассажирской зоны. Одновременно в работе находятся оба вестибюля станции, где продолжается возведение основных конструкций.
Участок продления салатовой ветки метро протяженностью около 6 километров включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.
Проект станции метро Физтех Люблинско-Дмитровской линии в Москве
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