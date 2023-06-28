https://ria.ru/20230628/svetilniki-1880842579.html

Бочкарев: на станции метро "Физтех" начали монтировать светильники

Бочкарев: на станции метро "Физтех" начали монтировать светильники - РИА Новости, 28.06.2023

Бочкарев: на станции метро "Физтех" начали монтировать светильники

На платформе будущей станции "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро начался монтаж светового оборудования, сообщил заммэра... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:04

2023-06-28T11:04

2023-06-28T11:04

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

метро

строительство метро в москве

московский метрополитен

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На платформе будущей станции "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро начался монтаж светового оборудования, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Установка мачт освещения в тестовом режиме началась на платформе строящейся станции метро "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии, предварительно смонтирован один напольный светильник, по которому предполагается отрегулировать схему подсветки станционного зала", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, проект станции предполагает размещение напольных световых конструкций в форме расширяющихся вверх конусов – аналогичный силуэт будет присущ обрамляющим наземный вестибюль колоннам. "Помимо светильников, на платформе планируется установить широкие скамейки со встроенными элементами освещения в торцах, которые придадут дополнительный свет односводчатой станции", – добавил Бочкарев. В сообщении поясняется, что сейчас на "Физтехе" завершаются земляные и монолитные работы, обратная засыпка выполнена более чем наполовину, началось устройство инженерных сетей, в частности, прокладка канализации, а также архитектурная отделка внутренних помещений и пассажирской зоны. Одновременно в работе находятся оба вестибюля станции, где продолжается возведение основных конструкций. Участок продления салатовой ветки метро протяженностью около 6 километров включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.

https://ria.ru/20230419/blagoustroystvo-1866243500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230421/fiztekh-1867012917.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, метро, строительство метро в москве, московский метрополитен