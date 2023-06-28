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Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана - РИА Новости, 28.06.2023
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11:36 28.06.2023
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Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана
Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана - РИА Новости, 28.06.2023
Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом продолжение российско-иранского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:36
2023-06-28T11:36
иран
россия
москва
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом продолжение российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов, сообщили в среду в аппарате Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве встречу с главнокомандующим Силами правопорядка Исламской Республики Иран Ахмадрезой Раданом. Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе аппарата.
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иран, россия, москва, николай патрушев, безопасность
Иран, Россия, Москва, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана

Секретарь Совбеза Патрушев и главком Сил правопорядка Ирана обсудили взаимодействие

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом продолжение российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов, сообщили в среду в аппарате Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве встречу с главнокомандующим Силами правопорядка Исламской Республики Иран Ахмадрезой Раданом. Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе аппарата.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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ИранРоссияМоскваНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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