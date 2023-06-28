https://ria.ru/20230628/spetssluzhby-1880855736.html
Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана
Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана - РИА Новости, 28.06.2023
Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом продолжение российско-иранского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:36
2023-06-28T11:36
2023-06-28T11:36
иран
россия
москва
николай патрушев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом продолжение российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов, сообщили в среду в аппарате Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве встречу с главнокомандующим Силами правопорядка Исламской Республики Иран Ахмадрезой Раданом. Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе аппарата.
https://ria.ru/20230626/iran-1880465902.html
иран
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, москва, николай патрушев, безопасность
Иран, Россия, Москва, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана
Секретарь Совбеза Патрушев и главком Сил правопорядка Ирана обсудили взаимодействие
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом продолжение российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов, сообщили в среду в аппарате Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве встречу с главнокомандующим Силами правопорядка Исламской Республики Иран Ахмадрезой Раданом. Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе аппарата.
Путин обсудил с президентом Ирана международную повестку