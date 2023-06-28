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Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана

Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана - РИА Новости, 28.06.2023

Патрушев встретился с главкомом Сил правопорядка Ирана

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом продолжение российско-иранского... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:36

2023-06-28T11:36

2023-06-28T11:36

иран

россия

москва

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом продолжение российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов, сообщили в среду в аппарате Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве встречу с главнокомандующим Силами правопорядка Исламской Республики Иран Ахмадрезой Раданом. Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе аппарата.

https://ria.ru/20230626/iran-1880465902.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, россия, москва, николай патрушев, безопасность