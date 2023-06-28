https://ria.ru/20230628/pogoda-1880962163.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 28.06.2023

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного дождя и гроз, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:21

2023-06-28T18:21

2023-06-28T18:23

москва

петр бирюков

мосводосток

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного дождя и гроз, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что согласно данным синоптиков, с вечера среды и до конца дня четверга в столице ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах - гроза, причем 29 июня она может сопровождаться ливнем, градом и порывами ветра до 17 метров в секунду. "Существует вероятность выпадения до 35 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлены силы и средства для ликвидации последствий непогоды, организовано информирование жителей", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что сотрудники комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды будет размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока" и других служб. "Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при повреждении линий электропередачи, падении деревьев и других инцидентах", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

https://ria.ru/20230628/voditeli-1880931713.html

москва

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москва, петр бирюков, мосводосток