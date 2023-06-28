https://ria.ru/20230628/obstrely-1880823860.html

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 28.06.2023

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска в среду утром обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:48

2023-06-28T08:48

2023-06-28T08:48

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в 07.40 и 08.00 мск было выпущено в общей сложности десять снарядов калибра 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки. О последствиях обстрелов пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230628/ataka-1880813401.html

https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, горловка, донецкая народная республика