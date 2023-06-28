https://ria.ru/20230628/nord-1880817578.html
Во Владивосток пришла суперъяхта Nord
Во Владивосток пришла суперъяхта Nord - РИА Новости, 28.06.2023
Во Владивосток пришла суперъяхта Nord
Суперъяхта Nord вновь пришла во Владивосток, но в повторный заход сильного внимания горожан не привлекла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:53
2023-06-28T06:53
2023-06-28T07:08
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Суперъяхта Nord вновь пришла во Владивосток, но в повторный заход сильного внимания горожан не привлекла, передает корреспондент РИА Новости.В первый раз судно прибыло во Владивосток 31 марта 2022 года и встала у причала Морского вокзала. По информации Marine Traffic, яхта пришла из порта Виктория Республики Сейшельские Острова. По данным СМИ, она принадлежит попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову. Занявшее много места огромное судно привлекло множество желающих сфотографироваться на ее фоне. Яхта прибыла в Россию под флагом Каймановых островов, а позже сменила флаг на временный российский, чтобы можно было долго находиться в водах России.Как передает корреспондент РИА Новости, в этот раз яхта прибыла во Владивосток утром в среду и встала у причала городского Морвокзала. На ней снова российский флаг, на борту видны члены экипажа.Особого ажиотажа на причале не наблюдается – собралось не более 10 человек, несколько людей фотографируются на телефон на фоне судна. При этом погода во Владивостоке пасмурная, туман.По информации Marine Traffic, яхта пришла из Гонконга. В пресс-службе Морского департамента правительства Гонконга РИА Новости говорили ранее, что не будут соблюдать введенные западными странами односторонние санкции в отношении судна. Суперъяхта Nord, построенная на немецкой верфи Lürssen, по данным Forbes, стоит не менее 300 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230601/yakhta-1875626303.html
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владивосток, гонконг, алексей мордашов, forbes, в мире
Владивосток, Гонконг, Алексей Мордашов, Forbes, В мире
Во Владивосток пришла суперъяхта Nord
Во Владивосток вновь пришла суперъяхта Nord, но в этот раз ажиотажа не вызвала
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Суперъяхта Nord вновь пришла во Владивосток, но в повторный заход сильного внимания горожан не привлекла, передает корреспондент РИА Новости.
В первый раз судно прибыло во Владивосток 31 марта 2022 года и встала у причала Морского вокзала. По информации Marine Traffic, яхта пришла из порта Виктория Республики Сейшельские Острова. По данным СМИ, она принадлежит попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову
. Занявшее много места огромное судно привлекло множество желающих сфотографироваться на ее фоне. Яхта прибыла в Россию под флагом Каймановых островов, а позже сменила флаг на временный российский, чтобы можно было долго находиться в водах России.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в этот раз яхта прибыла во Владивосток утром в среду и встала у причала городского Морвокзала. На ней снова российский флаг, на борту видны члены экипажа.
Особого ажиотажа на причале не наблюдается – собралось не более 10 человек, несколько людей фотографируются на телефон на фоне судна. При этом погода во Владивостоке пасмурная, туман.
По информации Marine Traffic, яхта пришла из Гонконга
. В пресс-службе Морского департамента правительства Гонконга РИА Новости говорили ранее, что не будут соблюдать введенные западными странами односторонние санкции в отношении судна.
Суперъяхта Nord, построенная на немецкой верфи Lürssen, по данным Forbes, стоит не менее 300 миллионов долларов.
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