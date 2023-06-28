https://ria.ru/20230628/nizhegorodskayaoblast-1880945720.html

Жителю Нижегородской области вынесли приговор за попытку зарезать таксиста

Жителю Нижегородской области вынесли приговор за попытку зарезать таксиста - РИА Новости, 28.06.2023

Жителю Нижегородской области вынесли приговор за попытку зарезать таксиста

Житель Нижегородской области, изрезавший таксиста ножом за отказ ехать по грунтовой дороге, осужден на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщило региональное... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:58

2023-06-28T16:58

2023-06-28T17:03

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

лысковский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области, изрезавший таксиста ножом за отказ ехать по грунтовой дороге, осужден на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что ночью 3 апреля 2022 года на грунтовой дороге в районе села Белозериха Лысковского района нетрезвый пассажир в ходе ссоры с водителем такси нанес ему множественные ножевые ранения. Потерпевший оказал нападающему активное сопротивление, смог вытолкнуть пассажира из салона автомобиля и добраться до районной больницы. Врачи оказали 39-летнему пострадавшему экстренную медицинскую помощь. Как установили следователи, подсудимый на такси приехал из Нижнего Новгорода. Водитель отказался везти пассажира по грунтовой дороге к Волге, из-за чего и возникла ссора. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ). Вину мужчина не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880672758.html

https://ria.ru/20230627/kostroma-1880767989.html

нижегородская область

россия

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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, лысковский район