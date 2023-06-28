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Жителю Нижегородской области вынесли приговор за попытку зарезать таксиста - РИА Новости, 28.06.2023
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16:58 28.06.2023 (обновлено: 17:03 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/nizhegorodskayaoblast-1880945720.html
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за попытку зарезать таксиста
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за попытку зарезать таксиста - РИА Новости, 28.06.2023
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за попытку зарезать таксиста
Житель Нижегородской области, изрезавший таксиста ножом за отказ ехать по грунтовой дороге, осужден на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщило региональное... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:58
2023-06-28T17:03
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
лысковский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области, изрезавший таксиста ножом за отказ ехать по грунтовой дороге, осужден на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что ночью 3 апреля 2022 года на грунтовой дороге в районе села Белозериха Лысковского района нетрезвый пассажир в ходе ссоры с водителем такси нанес ему множественные ножевые ранения. Потерпевший оказал нападающему активное сопротивление, смог вытолкнуть пассажира из салона автомобиля и добраться до районной больницы. Врачи оказали 39-летнему пострадавшему экстренную медицинскую помощь. Как установили следователи, подсудимый на такси приехал из Нижнего Новгорода. Водитель отказался везти пассажира по грунтовой дороге к Волге, из-за чего и возникла ссора. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ). Вину мужчина не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880672758.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, лысковский район
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Лысковский район
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за попытку зарезать таксиста

Житель Нижегородской области получил 6,5 года колонии за попытку зарезать таксиста

© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области, изрезавший таксиста ножом за отказ ехать по грунтовой дороге, осужден на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что ночью 3 апреля 2022 года на грунтовой дороге в районе села Белозериха Лысковского района нетрезвый пассажир в ходе ссоры с водителем такси нанес ему множественные ножевые ранения. Потерпевший оказал нападающему активное сопротивление, смог вытолкнуть пассажира из салона автомобиля и добраться до районной больницы. Врачи оказали 39-летнему пострадавшему экстренную медицинскую помощь. Как установили следователи, подсудимый на такси приехал из Нижнего Новгорода. Водитель отказался везти пассажира по грунтовой дороге к Волге, из-за чего и возникла ссора.
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«
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении СУСК.
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛысковский район
 
 
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