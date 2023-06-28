https://ria.ru/20230628/narkotiki-1880868807.html

В Твери выявили наркоферму благодаря посылке из Испании

В Твери выявили наркоферму благодаря посылке из Испании - РИА Новости, 28.06.2023

В Твери выявили наркоферму благодаря посылке из Испании

Полученная из Испании посылка, в которой среди печенья и шоколада оказались банки с гашишным маслом, помогла таможенникам выявить наркоферму в Твери, сообщила... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:22

2023-06-28T12:22

2023-06-28T12:22

происшествия

тверь

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

испания

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РЯЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Полученная из Испании посылка, в которой среди печенья и шоколада оказались банки с гашишным маслом, помогла таможенникам выявить наркоферму в Твери, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале. "Посылка с гашишным маслом из Испании вывела таможенников на наркоферму в Твери. Инспекторы нашли наркотик в трех пластиковых банках среди коробок с печеньем и шоколадом. При получении посылки задержали 28-летнего россиянина", - говорится в сообщении ФТС. Отмечается, что при обыске в квартире таможенники обнаружили комнату, "оборудованную для культивации марихуаны, 22 куста, более 400 граммов марихуаны и семена конопли". "В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы", - уточняет ФТС.

https://ria.ru/20230329/artist-1861665258.html

тверь

россия

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тверь, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, испания