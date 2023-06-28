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В Твери выявили наркоферму благодаря посылке из Испании - РИА Новости, 28.06.2023
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12:22 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/narkotiki-1880868807.html
В Твери выявили наркоферму благодаря посылке из Испании
В Твери выявили наркоферму благодаря посылке из Испании - РИА Новости, 28.06.2023
В Твери выявили наркоферму благодаря посылке из Испании
Полученная из Испании посылка, в которой среди печенья и шоколада оказались банки с гашишным маслом, помогла таможенникам выявить наркоферму в Твери, сообщила... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:22
2023-06-28T12:22
происшествия
тверь
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
испания
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РЯЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Полученная из Испании посылка, в которой среди печенья и шоколада оказались банки с гашишным маслом, помогла таможенникам выявить наркоферму в Твери, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале. "Посылка с гашишным маслом из Испании вывела таможенников на наркоферму в Твери. Инспекторы нашли наркотик в трех пластиковых банках среди коробок с печеньем и шоколадом. При получении посылки задержали 28-летнего россиянина", - говорится в сообщении ФТС. Отмечается, что при обыске в квартире таможенники обнаружили комнату, "оборудованную для культивации марихуаны, 22 куста, более 400 граммов марихуаны и семена конопли". "В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы", - уточняет ФТС.
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тверь
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происшествия, тверь, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, испания
Происшествия, Тверь, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Испания
В Твери выявили наркоферму благодаря посылке из Испании

ФТС, найдя гашишное масло в посылке из Испании, вышла на наркоферму в квартире в Твери

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Тверь и Волгу. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Полученная из Испании посылка, в которой среди печенья и шоколада оказались банки с гашишным маслом, помогла таможенникам выявить наркоферму в Твери, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.
"Посылка с гашишным маслом из Испании вывела таможенников на наркоферму в Твери. Инспекторы нашли наркотик в трех пластиковых банках среди коробок с печеньем и шоколадом. При получении посылки задержали 28-летнего россиянина", - говорится в сообщении ФТС. Отмечается, что при обыске в квартире таможенники обнаружили комнату, "оборудованную для культивации марихуаны, 22 куста, более 400 граммов марихуаны и семена конопли".
"В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы", - уточняет ФТС.
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ПроисшествияТверьФедеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияИспания
 
 
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