https://ria.ru/20230628/moldaviya-1880868482.html

Додон предостерег молдавские власти от выхода из СНГ

Додон предостерег молдавские власти от выхода из СНГ - РИА Новости, 28.06.2023

Додон предостерег молдавские власти от выхода из СНГ

Выход Молдавии из СНГ станет одной из стратегических ошибок во внешней политике нынешнего руководства страны, заявил в своем телеграм-канале экс-президент... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:20

2023-06-28T12:20

2023-06-28T12:21

молдавия

россия

игорь додон

игорь гросу

снг

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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ станет одной из стратегических ошибок во внешней политике нынешнего руководства страны, заявил в своем телеграм-канале экс-президент республики, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Кроме того, по распоряжению спикера парламента, лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Выход Молдовы из СНГ, будь то парламентская платформа или другие соглашения, - одна из стратегических ошибок во внешней политике нынешнего руководства страны. Гросу и другим представителям нынешней власти следует думать об интересах наших граждан, а не о том, как понравиться внешним кураторам", - заявил Додон в видеообращении. По его словам, последствия для жителей Молдавии от денонсации соглашений со странами СНГ будут катастрофическими. "Категорически нельзя совершать такие ошибки, даже если об этом очень просят западные партнеры", - подчеркнул экс-президент. Ранее кабмин одобрил разрыв четырех соглашений с СНГ: о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, а также о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отношения Молдавии с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230626/pravitelstvo-1880445945.html

https://ria.ru/20230627/moldaviya-1880679973.html

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молдавия, россия, игорь додон, игорь гросу, снг