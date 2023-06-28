https://ria.ru/20230628/miloshevich-1880938842.html
Глава МИД Сербии назвал выдачу Милошевича в Гаагу трагедией страны
Глава МИД Сербии назвал выдачу Милошевича в Гаагу трагедией страны - РИА Новости, 28.06.2023
Глава МИД Сербии назвал выдачу Милошевича в Гаагу трагедией страны
Первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что выдача экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году является... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:28
2023-06-28T16:28
2023-06-28T16:28
в мире
югославия
сербия
слободан милошевич
ивица дачич
нато
гаага
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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что выдача экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году является трагедией Сербии и ее народа. В среду в Сербии отмечают один из важнейших для страны праздников Видовдан (день Святого Вита), который посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Дачич в эфире Радио и телевидения Воеводины отметил, что битва на Косовом поле "исторически, мифологически и генетически вошла в ДНК сербского народа и историю", но есть и многие другие события. "Все сербские враги хотели с нами расправиться на Видовдан. Убийству в Сараево (эрц-герцога Франца-Фердинанда в 1914 году – ред.) предшествовало решение на Видовдан провести австро-венгерские военные маневры в Сараево", - заявил он. "О Милошевиче кто-то может спорить, о его исторической роли, у каждого будет свой политический подход. Но думаю, что для государства трагично своего бывшего президента выдать международному суду и еще на такой праздник, как Видовдан", - подчеркнул глава МИД Сербии. Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
https://ria.ru/20230526/vuchich-1874474513.html
https://ria.ru/20221120/serbiya-1832832154.html
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, югославия, сербия, слободан милошевич, ивица дачич, нато, гаага
В мире, Югославия, Сербия, Слободан Милошевич, Ивица Дачич, НАТО, Гаага
Глава МИД Сербии назвал выдачу Милошевича в Гаагу трагедией страны
Глава МИД Дачич заявил, что выдача Милошевича Гаагскому суду стала трагедией для Сербии
БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что выдача экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году является трагедией Сербии и ее народа.
В среду в Сербии отмечают один из важнейших для страны праздников Видовдан (день Святого Вита), который посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.
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Дачич в эфире Радио и телевидения Воеводины отметил, что битва на Косовом поле "исторически, мифологически и генетически вошла в ДНК сербского народа и историю", но есть и многие другие события. "Все сербские враги хотели с нами расправиться на Видовдан. Убийству в Сараево
(эрц-герцога Франца-Фердинанда в 1914 году – ред.) предшествовало решение на Видовдан провести австро-венгерские военные маневры в Сараево", - заявил он.
"О Милошевиче кто-то может спорить, о его исторической роли, у каждого будет свой политический подход. Но думаю, что для государства трагично своего бывшего президента выдать международному суду и еще на такой праздник, как Видовдан", - подчеркнул глава МИД Сербии.
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Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово
в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО
по югославской территории.
В июне 2001 года Белград
выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
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