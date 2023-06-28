https://ria.ru/20230628/miloshevich-1880938842.html

Глава МИД Сербии назвал выдачу Милошевича в Гаагу трагедией страны

Глава МИД Сербии назвал выдачу Милошевича в Гаагу трагедией страны - РИА Новости, 28.06.2023

Глава МИД Сербии назвал выдачу Милошевича в Гаагу трагедией страны

Первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что выдача экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году является... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:28

2023-06-28T16:28

2023-06-28T16:28

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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что выдача экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году является трагедией Сербии и ее народа. В среду в Сербии отмечают один из важнейших для страны праздников Видовдан (день Святого Вита), который посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Дачич в эфире Радио и телевидения Воеводины отметил, что битва на Косовом поле "исторически, мифологически и генетически вошла в ДНК сербского народа и историю", но есть и многие другие события. "Все сербские враги хотели с нами расправиться на Видовдан. Убийству в Сараево (эрц-герцога Франца-Фердинанда в 1914 году – ред.) предшествовало решение на Видовдан провести австро-венгерские военные маневры в Сараево", - заявил он. "О Милошевиче кто-то может спорить, о его исторической роли, у каждого будет свой политический подход. Но думаю, что для государства трагично своего бывшего президента выдать международному суду и еще на такой праздник, как Видовдан", - подчеркнул глава МИД Сербии. Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.

https://ria.ru/20230526/vuchich-1874474513.html

https://ria.ru/20221120/serbiya-1832832154.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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Кирилл Волков

в мире, югославия, сербия, слободан милошевич, ивица дачич, нато, гаага