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Хабаровский край передал в зону СВО машину для перевозки раненых - РИА Новости, 28.06.2023
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Надежные люди
 
06:02 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/mashina-1880815751.html
Хабаровский край передал в зону СВО машину для перевозки раненых
Хабаровский край передал в зону СВО машину для перевозки раненых - РИА Новости, 28.06.2023
Хабаровский край передал в зону СВО машину для перевозки раненых
Переоборудованный автомобиль высокой проходимости для перевозки раненых передадут из Хабаровского края в зону специальной военной операции на Украине, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:02
2023-06-28T06:02
надежные люди
хабаровский край
михаил дегтярев
украина
авто
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ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Переоборудованный автомобиль высокой проходимости для перевозки раненых передадут из Хабаровского края в зону специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Автомобиль повышенной проходимости "Соболь" 4х4 мы передали одной из воинских частей Хабаровского края. "Соболь" будет служить санитарной машиной для перевозки раненных бойцов в зоне СВО, поэтому мы его переоборудовали", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он отметил, что внутри установили металлическую конструкцию для фиксации носилок, внешний багажник на крышу, организовали рабочее пространство для врачей. "Перевязочные комплекты, системы для переливания крови, внутривенные катетеры, шины "Дитрихса", наборы скелетных шин, шины шанса и другие необходимые расходники также отправляем медикам", - добавил глава региона. По его словам, "Соболь" с дополнительным комплектом автошин в ближайшее время будет доставлен в зону спецоперации.
https://ria.ru/20230614/primore-1877927863.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, украина, авто
Надежные люди, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Украина, Авто
Хабаровский край передал в зону СВО машину для перевозки раненых

Глава Хабаровского края Дегтярев передал в зону СВО машину для перевозки раненых "Соболь"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Соболь NN"
Автомобиль Соболь NN - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль "Соболь NN"
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ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Переоборудованный автомобиль высокой проходимости для перевозки раненых передадут из Хабаровского края в зону специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Автомобиль повышенной проходимости "Соболь" 4х4 мы передали одной из воинских частей Хабаровского края. "Соболь" будет служить санитарной машиной для перевозки раненных бойцов в зоне СВО, поэтому мы его переоборудовали", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что внутри установили металлическую конструкцию для фиксации носилок, внешний багажник на крышу, организовали рабочее пространство для врачей.
"Перевязочные комплекты, системы для переливания крови, внутривенные катетеры, шины "Дитрихса", наборы скелетных шин, шины шанса и другие необходимые расходники также отправляем медикам", - добавил глава региона.
По его словам, "Соболь" с дополнительным комплектом автошин в ближайшее время будет доставлен в зону спецоперации.
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Надежные людиХабаровский крайМихаил ДегтяревУкраинаАвто
 
 
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