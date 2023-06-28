https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880970407.html
Лукашенко утвердил в Белоруссии концепцию правовой политики
Лукашенко утвердил в Белоруссии концепцию правовой политики - РИА Новости, 28.06.2023
Лукашенко утвердил в Белоруссии концепцию правовой политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом в среду утвердил концепцию правовой политики. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:55
2023-06-28T18:55
2023-06-28T18:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811218_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_14d073c04f72f38cea91bfd518e8307d.jpg
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом в среду утвердил концепцию правовой политики. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня подписал указ №196, которым утверждена Концепция правовой политики", - сообщает агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Сообщается, что в документе закрепляются национальные историко-культурные основы правовой системы, прослеживается эволюционный путь ее становления. "Сегодня Республика Беларусь - это государство, построенное на прочном фундаменте общечеловеческих ценностей, стремящееся к мирному сосуществованию, конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами и регионами, что находит отражение в национальном праве", - говорится в концепции. Закрепляются идеологические императивы, которые выступают фундаментом правовой политики. Также в концепции предусматриваются приоритетные направления развития отраслей законодательства. В сферах законодательства об обороне и национальной безопасности предстоит усилить защиту информационного суверенитета страны, разрабатывать наднациональные стандарты и правила в области информационной безопасности с акцентом на продвижение национальных правовых интересов. В Концепции правовой политики сохраняется тренд на унификацию и кодификацию. Предусмотрена кодификация законодательства в сфере охраны окружающей среды, инвестиционного законодательства, а также систематизация законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880887869.html
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811218_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4a62d09a5835cce96cb623b9cd147a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко утвердил в Белоруссии концепцию правовой политики
Александр Лукашенко своим указом утвердил в Белоруссии концепцию правовой политики
МИНСК, 28 июн - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом в среду утвердил
концепцию правовой политики.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня подписал указ №196, которым утверждена Концепция правовой политики", - сообщает
агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня
Сообщается, что в документе закрепляются национальные историко-культурные основы правовой системы, прослеживается эволюционный путь ее становления.
«
"Сегодня Республика Беларусь - это государство, построенное на прочном фундаменте общечеловеческих ценностей, стремящееся к мирному сосуществованию, конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами и регионами, что находит отражение в национальном праве", - говорится в концепции.
Закрепляются идеологические императивы, которые выступают фундаментом правовой политики. Также в концепции предусматриваются приоритетные направления развития отраслей законодательства. В сферах законодательства об обороне и национальной безопасности предстоит усилить защиту информационного суверенитета страны, разрабатывать наднациональные стандарты и правила в области информационной безопасности с акцентом на продвижение национальных правовых интересов.
В Концепции правовой политики сохраняется тренд на унификацию и кодификацию. Предусмотрена кодификация законодательства в сфере охраны окружающей среды, инвестиционного законодательства, а также систематизация законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Лукашенко рассказал о развитии партнерства Белоруссии и России