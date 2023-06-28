https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880970407.html

Лукашенко утвердил в Белоруссии концепцию правовой политики

Лукашенко утвердил в Белоруссии концепцию правовой политики - РИА Новости, 28.06.2023

Лукашенко утвердил в Белоруссии концепцию правовой политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом в среду утвердил концепцию правовой политики. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:55

2023-06-28T18:55

2023-06-28T18:55

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом в среду утвердил концепцию правовой политики. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня подписал указ №196, которым утверждена Концепция правовой политики", - сообщает агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Сообщается, что в документе закрепляются национальные историко-культурные основы правовой системы, прослеживается эволюционный путь ее становления. "Сегодня Республика Беларусь - это государство, построенное на прочном фундаменте общечеловеческих ценностей, стремящееся к мирному сосуществованию, конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами и регионами, что находит отражение в национальном праве", - говорится в концепции. Закрепляются идеологические императивы, которые выступают фундаментом правовой политики. Также в концепции предусматриваются приоритетные направления развития отраслей законодательства. В сферах законодательства об обороне и национальной безопасности предстоит усилить защиту информационного суверенитета страны, разрабатывать наднациональные стандарты и правила в области информационной безопасности с акцентом на продвижение национальных правовых интересов. В Концепции правовой политики сохраняется тренд на унификацию и кодификацию. Предусмотрена кодификация законодательства в сфере охраны окружающей среды, инвестиционного законодательства, а также систематизация законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880887869.html

https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко