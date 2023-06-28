https://ria.ru/20230628/finlyandiya-1880861679.html

В Финляндии симпатизирующий нацизму министр получил доверие парламента

В Финляндии симпатизирующий нацизму министр получил доверие парламента - РИА Новости, 28.06.2023

В Финляндии симпатизирующий нацизму министр получил доверие парламента

Парламент Финляндии на утреннем голосовании в среду выразил доверие министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченному ранее в симпатиях к... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:01

2023-06-28T12:01

2023-06-28T12:01

в мире

финляндия

петтери орпо

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн — РИА Новости. Парламент Финляндии на утреннем голосовании в среду выразил доверие министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченному ранее в симпатиях к нацизму, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного собрания. Юннила был назначен министром 20 июня, после чего финские СМИ опубликовали несколько материалов об участии Юннила в мероприятиях ультраправых организаций, использовании им высказываний и намёков на связь с нацизмом. Сразу же после назначения Юннила принёс извинения за свои поступки. Во вторник оппозиционные партии "Зеленые", "Левый альянс" и Социал-демократы выразили недоверие министру и вынесли вопрос на голосование парламента. "Юннила получил вотум доверия от парламента 95 голосами, против 86 голосов", - объявил спикер. Глава правительства Петтери Орпо перед голосованием обратился к Юннила со словами: "Пусть это будет серьезным предупреждением". Также парламент в среду выразил доверие правительству 106 голосами против 78. Вопрос о доверии был также вынесен оппозицией из-за несогласия с правительственной программой действий в части социальной поддержки и налогов.

https://ria.ru/20230621/deputat-1879531824.html

https://ria.ru/20230620/orpo-1879302254.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, петтери орпо