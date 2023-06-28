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В Финляндии симпатизирующий нацизму министр получил доверие парламента - РИА Новости, 28.06.2023
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12:01 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/finlyandiya-1880861679.html
В Финляндии симпатизирующий нацизму министр получил доверие парламента
В Финляндии симпатизирующий нацизму министр получил доверие парламента - РИА Новости, 28.06.2023
В Финляндии симпатизирующий нацизму министр получил доверие парламента
Парламент Финляндии на утреннем голосовании в среду выразил доверие министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченному ранее в симпатиях к... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:01
2023-06-28T12:01
в мире
финляндия
петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн — РИА Новости. Парламент Финляндии на утреннем голосовании в среду выразил доверие министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченному ранее в симпатиях к нацизму, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного собрания. Юннила был назначен министром 20 июня, после чего финские СМИ опубликовали несколько материалов об участии Юннила в мероприятиях ультраправых организаций, использовании им высказываний и намёков на связь с нацизмом. Сразу же после назначения Юннила принёс извинения за свои поступки. Во вторник оппозиционные партии "Зеленые", "Левый альянс" и Социал-демократы выразили недоверие министру и вынесли вопрос на голосование парламента. "Юннила получил вотум доверия от парламента 95 голосами, против 86 голосов", - объявил спикер. Глава правительства Петтери Орпо перед голосованием обратился к Юннила со словами: "Пусть это будет серьезным предупреждением". Также парламент в среду выразил доверие правительству 106 голосами против 78. Вопрос о доверии был также вынесен оппозицией из-за несогласия с правительственной программой действий в части социальной поддержки и налогов.
https://ria.ru/20230621/deputat-1879531824.html
https://ria.ru/20230620/orpo-1879302254.html
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в мире, финляндия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Петтери Орпо
В Финляндии симпатизирующий нацизму министр получил доверие парламента

В Финляндии симпатизирующий нацизму министр Вильгельм Юннила получил доверие парламента

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн — РИА Новости. Парламент Финляндии на утреннем голосовании в среду выразил доверие министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченному ранее в симпатиях к нацизму, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного собрания.
Юннила был назначен министром 20 июня, после чего финские СМИ опубликовали несколько материалов об участии Юннила в мероприятиях ультраправых организаций, использовании им высказываний и намёков на связь с нацизмом. Сразу же после назначения Юннила принёс извинения за свои поступки. Во вторник оппозиционные партии "Зеленые", "Левый альянс" и Социал-демократы выразили недоверие министру и вынесли вопрос на голосование парламента.
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"Юннила получил вотум доверия от парламента 95 голосами, против 86 голосов", - объявил спикер.
Глава правительства Петтери Орпо перед голосованием обратился к Юннила со словами: "Пусть это будет серьезным предупреждением".
Также парламент в среду выразил доверие правительству 106 голосами против 78. Вопрос о доверии был также вынесен оппозицией из-за несогласия с правительственной программой действий в части социальной поддержки и налогов.
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В миреФинляндияПеттери Орпо
 
 
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