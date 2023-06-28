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Доходы бюджета Воронежской области выросли на 5,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.06.2023
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Воронежская область
 
14:06 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/dokhody-1880896442.html
Доходы бюджета Воронежской области выросли на 5,8 миллиарда рублей
Доходы бюджета Воронежской области выросли на 5,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.06.2023
Доходы бюджета Воронежской области выросли на 5,8 миллиарда рублей
Собственные доходы бюджета Воронежской области в 2023 году выросли почти на 5,8 миллиарда рублей, сообщает в среду областная дума. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:06
2023-06-28T14:06
воронежская область
воронежская область
россия
воронеж
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Собственные доходы бюджета Воронежской области в 2023 году выросли почти на 5,8 миллиарда рублей, сообщает в среду областная дума. Депутаты регионального парламента 28 июня одобрили очередные изменения главного финансового документа области в 2023 году. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, необходимость внесения поправок связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. Все они согласованы с Минфином РФ. "Доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 7 миллиардов 752 миллиона рублей (составят 164 миллиарда 872 миллиона), расходы – почти на 9 миллиардов 612 миллионов рублей (составят 203 миллиарда 946 миллионов рублей). В том числе собственные доходы увеличиваются в целом на 5 миллиардов 779 миллионов рублей, а поступления из федерального бюджета – на 1 миллиард 63 миллиона рублей. Кроме того, более чем на 909 миллионов рублей увеличиваются безвозмездные поступления от государственных организаций", – пояснил Владимир Нетёсов. Дефицит бюджета в целом вырастет на 1,859 миллиарда рублей и составит более 39 миллиардов. Как отмечает облдума, он является исключительно техническим и имеет гарантированные источники погашения. За счет собственных средств и перераспределения (в том числе резервных средств областного бюджета) увеличивается фонд оплаты труда бюджетникам - более чем на 1,5 миллиарда рублей. Также 2,748 миллиарда рублей направляется различным департаментам на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции. Кроме того, 2,438 миллиарда рублей получает департамент дорожной деятельности, в том числе дополнительно 648 миллионов рублей на капремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. В департаменте промышленности и транспорта распределятся 2 миллиарда рублей. В том числе, за счет средств специального казначейского кредита, на 800 миллионов рублей будет обновлен автобусный парк организаций пассажирского транспорта. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона получит 1,817 миллиарда рублей. В этих средствах 700 миллионов заложено на реализацию проекта реконструкции Петровской набережной в Воронеже в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды. Свыше 1,173 миллиарда рублей направят департаменту образования региона, основная часть средств пойдет на капитальный ремонт учреждений и приведение территорий образовательных организаций к нормативным требованиям.
https://ria.ru/20230626/marshrut-1880400095.html
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воронежская область, россия, воронеж, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Россия, Воронеж, Воронежская областная Дума
Доходы бюджета Воронежской области выросли на 5,8 миллиарда рублей

Доходы бюджета Воронежской области в 2023 году выросли почти на 5,8 миллиарда рублей

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Собственные доходы бюджета Воронежской области в 2023 году выросли почти на 5,8 миллиарда рублей, сообщает в среду областная дума.
Депутаты регионального парламента 28 июня одобрили очередные изменения главного финансового документа области в 2023 году. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, необходимость внесения поправок связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. Все они согласованы с Минфином РФ.
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"Доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 7 миллиардов 752 миллиона рублей (составят 164 миллиарда 872 миллиона), расходы – почти на 9 миллиардов 612 миллионов рублей (составят 203 миллиарда 946 миллионов рублей). В том числе собственные доходы увеличиваются в целом на 5 миллиардов 779 миллионов рублей, а поступления из федерального бюджета – на 1 миллиард 63 миллиона рублей. Кроме того, более чем на 909 миллионов рублей увеличиваются безвозмездные поступления от государственных организаций", – пояснил Владимир Нетёсов.
Дефицит бюджета в целом вырастет на 1,859 миллиарда рублей и составит более 39 миллиардов. Как отмечает облдума, он является исключительно техническим и имеет гарантированные источники погашения.
За счет собственных средств и перераспределения (в том числе резервных средств областного бюджета) увеличивается фонд оплаты труда бюджетникам - более чем на 1,5 миллиарда рублей. Также 2,748 миллиарда рублей направляется различным департаментам на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.
Кроме того, 2,438 миллиарда рублей получает департамент дорожной деятельности, в том числе дополнительно 648 миллионов рублей на капремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. В департаменте промышленности и транспорта распределятся 2 миллиарда рублей. В том числе, за счет средств специального казначейского кредита, на 800 миллионов рублей будет обновлен автобусный парк организаций пассажирского транспорта.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона получит 1,817 миллиарда рублей. В этих средствах 700 миллионов заложено на реализацию проекта реконструкции Петровской набережной в Воронеже в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды. Свыше 1,173 миллиарда рублей направят департаменту образования региона, основная часть средств пойдет на капитальный ремонт учреждений и приведение территорий образовательных организаций к нормативным требованиям.
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