https://ria.ru/20230628/diskriminatsiya-1880946074.html
Захарова прокомментировала заключение Венецианской комиссии по Украине
Захарова прокомментировала заключение Венецианской комиссии по Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Захарова прокомментировала заключение Венецианской комиссии по Украине
Заключение Венецианской комиссии Совета Европы по украинскому закону о национальных меньшинствах маскирует откровенную дискриминацию русского языка и "крестовый РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:02
2023-06-28T17:02
2023-06-28T17:02
в мире
украина
мария захарова
венецианская комиссия
совет европы
евросоюз
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заключение Венецианской комиссии Совета Европы по украинскому закону о национальных меньшинствах маскирует откровенную дискриминацию русского языка и "крестовый поход" на всю русскую культуру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы обратили внимание на опубликованное 13 июня Венецианской комиссией Совета Европы заключение по украинскому закону о национальных меньшинствах", - сказала Захарова. Она отметила, что в документе отмечается "дифференцированное отношение к языкам меньшинств": эту ситуацию Захарова описала как установление одного языка в качестве главного, хотя большинство общества говорит на другом языке, и изъятие другого языка из обращения на законодательном уровне. "Под этим завуалированным термином эксперты стыдливо замаскировали откровенную дискриминацию в отношении русского языка, которую киевский режим осуществляет уже не первый год. А теперь это не просто дискриминация, это крестовый поход на русский язык, глобальные западные усилия, которые реализует в том числе киевский режим, по отмене русского языка, русской культуры, всего русского", - заключила Захарова. Венецианская комиссия 13 июня рекомендовала Киеву пересмотреть часть норм закона о национальных меньшинствах, а также законов о медиа и об образовании в части использования языка. Принятие нормативного регулирования в сфере нацменьшинств – одно из семи требований, которые поставила перед Украиной Европейская комиссия в своих рекомендациях для начала переговоров о вступлении в ЕС. В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В 2022 году на Украине запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20230618/vengriya-1878948208.html
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в мире, украина, мария захарова, венецианская комиссия, совет европы, евросоюз, россия
В мире, Украина, Мария Захарова, Венецианская комиссия, Совет Европы, Евросоюз, Россия
Захарова прокомментировала заключение Венецианской комиссии по Украине
Захарова увидела в выводах Венецианской комиссии по Украине дискриминацию русского языка
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Заключение Венецианской комиссии Совета Европы по украинскому закону о национальных меньшинствах маскирует откровенную дискриминацию русского языка и "крестовый поход" на всю русскую культуру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
.
"Мы обратили внимание на опубликованное 13 июня Венецианской комиссией Совета Европы заключение по украинскому закону о национальных меньшинствах", - сказала Захарова. Она отметила, что в документе отмечается "дифференцированное отношение к языкам меньшинств": эту ситуацию Захарова описала как установление одного языка в качестве главного, хотя большинство общества говорит на другом языке, и изъятие другого языка из обращения на законодательном уровне.
В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине
"Под этим завуалированным термином эксперты стыдливо замаскировали откровенную дискриминацию в отношении русского языка, которую киевский режим осуществляет уже не первый год. А теперь это не просто дискриминация, это крестовый поход на русский язык, глобальные западные усилия, которые реализует в том числе киевский режим, по отмене русского языка, русской культуры, всего русского", - заключила Захарова.
Венецианская комиссия 13 июня рекомендовала Киеву
пересмотреть часть норм закона о национальных меньшинствах, а также законов о медиа и об образовании в части использования языка. Принятие нормативного регулирования в сфере нацменьшинств – одно из семи требований, которые поставила перед Украиной
Европейская комиссия в своих рекомендациях для начала переговоров о вступлении в ЕС
.
В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В 2022 году на Украине запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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