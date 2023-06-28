https://ria.ru/20230628/diskriminatsiya-1880946074.html

Захарова прокомментировала заключение Венецианской комиссии по Украине

Захарова прокомментировала заключение Венецианской комиссии по Украине - РИА Новости, 28.06.2023

Захарова прокомментировала заключение Венецианской комиссии по Украине

Заключение Венецианской комиссии Совета Европы по украинскому закону о национальных меньшинствах маскирует откровенную дискриминацию русского языка и "крестовый РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:02

2023-06-28T17:02

2023-06-28T17:02

в мире

украина

мария захарова

венецианская комиссия

совет европы

евросоюз

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заключение Венецианской комиссии Совета Европы по украинскому закону о национальных меньшинствах маскирует откровенную дискриминацию русского языка и "крестовый поход" на всю русскую культуру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы обратили внимание на опубликованное 13 июня Венецианской комиссией Совета Европы заключение по украинскому закону о национальных меньшинствах", - сказала Захарова. Она отметила, что в документе отмечается "дифференцированное отношение к языкам меньшинств": эту ситуацию Захарова описала как установление одного языка в качестве главного, хотя большинство общества говорит на другом языке, и изъятие другого языка из обращения на законодательном уровне. "Под этим завуалированным термином эксперты стыдливо замаскировали откровенную дискриминацию в отношении русского языка, которую киевский режим осуществляет уже не первый год. А теперь это не просто дискриминация, это крестовый поход на русский язык, глобальные западные усилия, которые реализует в том числе киевский режим, по отмене русского языка, русской культуры, всего русского", - заключила Захарова. Венецианская комиссия 13 июня рекомендовала Киеву пересмотреть часть норм закона о национальных меньшинствах, а также законов о медиа и об образовании в части использования языка. Принятие нормативного регулирования в сфере нацменьшинств – одно из семи требований, которые поставила перед Украиной Европейская комиссия в своих рекомендациях для начала переговоров о вступлении в ЕС. В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В 2022 году на Украине запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230618/vengriya-1878948208.html

https://ria.ru/20230619/yazyk-1879242534.html

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в мире, украина, мария захарова, венецианская комиссия, совет европы, евросоюз, россия