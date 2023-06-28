https://ria.ru/20230628/aviatsiya-1880867521.html

Беспилотная авиация в России может начать перевозить людей в будущем

Беспилотная авиация в России может начать перевозить людей в будущем - РИА Новости, 28.06.2023

Беспилотная авиация в России может начать перевозить людей в будущем

Стратегия развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года допускает в будущем перевозки людей авиабеспилотниками, говорится РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:16

2023-06-28T12:16

2023-06-28T13:15

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стратегия развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года допускает в будущем перевозки людей авиабеспилотниками, говорится в документе.Правительство РФ ранее утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. Документ опубликован в среду.В стратегии названы восемь основных направлений применения беспилотных авиационных систем: сбор и передача данных, дистанционный мониторинг; проведение авиационной разведки и обеспечение охраны территории и объектов; внесение веществ; аэрологистика; работы по обеспечению связью; образовательная и спортивная деятельность; визуальные инсталляции; внешние работы (в том числе строительно-монтажные, локальная защита объектов, санитарная обрезка насаждений, мойка объектов, тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и акустическое вещание)."В будущем допускается возникновение направления "Перевозка людей", - говорится в стратегии.Там написано, что базовыми условиями для такого развития событий являются эффективная оптимизация нормативно-правового регулирования, рост интереса разработчиков и изготовителей к освоению сверхинновационных технологий, готовность общества к роботизации и перспективной аэромобильности."Тем не менее, на этапе формирования стратегии конкретизация задач и показателей, касающихся перевозок людей, считается преждевременной в связи с фактически не прогнозируемым сроком внедрения этих технологий в Российской Федерации", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879906515.html

https://ria.ru/20230618/bespilotniki-1878996190.html

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россия, общество, технологии, экономика