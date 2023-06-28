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В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей - РИА Новости, 28.06.2023
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Культура
 
06:00 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html
В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей
В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей - РИА Новости, 28.06.2023
В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей
Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) нашли уникальную античную конструкцию в Севастополе, сообщается на сайте администрации... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:00
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культура
новости культуры
севастополь
херсонес
археология
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) нашли уникальную античную конструкцию в Севастополе, сообщается на сайте администрации Сантк-Петербурга. Она расположена на западной стороне древней улицы, проходящей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса."Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, обычно устраиваемой в местах особого общественного или культового значения на важных улицах города или некрополя", — говорится в публикации.А на нижнем ярусе — погребальный комплекс. В нем захоронены члены знатной семьи. Именно такое сочетание делает постройку уникальной для античного мира, пояснили в пресс-службе. С апреля 2021 ИИМК РАН при поддержке Фонда "Моя история" и Минобороны России проводит археологические исследования в рамках проектируемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический". В проекте также участвуют Государственный Эрмитаж, музей "Херсонес Таврический", Институт археологии Крыма РАН, СевГУ и НАО "Наследие Кубани".Ранее сообщалось, что археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов".
https://ria.ru/20230622/arkheologiya-1879555404.html
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новости культуры, севастополь, херсонес, археология
Культура, Новости культуры, Севастополь, Херсонес, Археология
В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей

В Севастополе нашли античную конструкцию, совмещающую общественное сооружение и мавзолей

© Фото опубликовано на сайте Администрации Санкт-ПетербургаСпециалисты ИИМК РАН обнаружили уникальную каменную конструкцию античных времен на раскопках в Севастополе
Специалисты ИИМК РАН обнаружили уникальную каменную конструкцию античных времен на раскопках в Севастополе
© Фото опубликовано на сайте Администрации Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) нашли уникальную античную конструкцию в Севастополе, сообщается на сайте администрации Сантк-Петербурга. Она расположена на западной стороне древней улицы, проходящей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса.
«
"Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, обычно устраиваемой в местах особого общественного или культового значения на важных улицах города или некрополя", — говорится в публикации.
А на нижнем ярусе — погребальный комплекс. В нем захоронены члены знатной семьи. Именно такое сочетание делает постройку уникальной для античного мира, пояснили в пресс-службе.
С апреля 2021 ИИМК РАН при поддержке Фонда "Моя история" и Минобороны России проводит археологические исследования в рамках проектируемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический". В проекте также участвуют Государственный Эрмитаж, музей "Херсонес Таврический", Институт археологии Крыма РАН, СевГУ и НАО "Наследие Кубани".
Ранее сообщалось, что археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов".
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