https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html

В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей

В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей - РИА Новости, 28.06.2023

В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей

Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) нашли уникальную античную конструкцию в Севастополе, сообщается на сайте администрации... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T06:00

2023-06-28T06:00

2023-06-28T06:00

культура

новости культуры

севастополь

херсонес

археология

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) нашли уникальную античную конструкцию в Севастополе, сообщается на сайте администрации Сантк-Петербурга. Она расположена на западной стороне древней улицы, проходящей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса."Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, обычно устраиваемой в местах особого общественного или культового значения на важных улицах города или некрополя", — говорится в публикации.А на нижнем ярусе — погребальный комплекс. В нем захоронены члены знатной семьи. Именно такое сочетание делает постройку уникальной для античного мира, пояснили в пресс-службе. С апреля 2021 ИИМК РАН при поддержке Фонда "Моя история" и Минобороны России проводит археологические исследования в рамках проектируемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический". В проекте также участвуют Государственный Эрмитаж, музей "Херсонес Таврический", Институт археологии Крыма РАН, СевГУ и НАО "Наследие Кубани".Ранее сообщалось, что археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов".

https://ria.ru/20230622/arkheologiya-1879555404.html

севастополь

херсонес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, севастополь, херсонес, археология