https://ria.ru/20230627/zemletryasenie-1880787065.html
В Эквадоре произошло землетрясение
В Эквадоре произошло землетрясение - РИА Новости, 27.06.2023
В Эквадоре произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Эквадора, в провинции Эсмеральдас, сообщил институт геофизики. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:04
2023-06-27T20:04
2023-06-27T20:04
эквадор
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Эквадора, в провинции Эсмеральдас, сообщил институт геофизики. Толчки были зафиксированы в 9.07 (17.07 мск) на глубине 11 километров. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
https://ria.ru/20230627/zemletryasenie-1880736341.html
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эквадор, в мире
В Эквадоре произошло землетрясение
На северо-западе Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Эквадора, в провинции Эсмеральдас, сообщил институт геофизики.
Толчки были зафиксированы в 9.07 (17.07 мск) на глубине 11 километров.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
В Турции произошло землетрясение