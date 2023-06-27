https://ria.ru/20230627/zemletryasenie-1880787065.html

В Эквадоре произошло землетрясение

В Эквадоре произошло землетрясение - РИА Новости, 27.06.2023

В Эквадоре произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Эквадора, в провинции Эсмеральдас, сообщил институт геофизики. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T20:04

2023-06-27T20:04

2023-06-27T20:04

эквадор

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Эквадора, в провинции Эсмеральдас, сообщил институт геофизики. Толчки были зафиксированы в 9.07 (17.07 мск) на глубине 11 километров. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

https://ria.ru/20230627/zemletryasenie-1880736341.html

эквадор

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эквадор, в мире