https://ria.ru/20230627/vospitanie-1880784825.html

Комитет ГД одобрил в первом чтении проект о трудовом воспитании школьников

Комитет ГД одобрил в первом чтении проект о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 27.06.2023

Комитет ГД одобрил в первом чтении проект о трудовом воспитании школьников

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:49

2023-06-27T19:49

2023-06-27T19:49

общество

ольга казакова

госдума рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. Ранее комитет ГД по семье рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно полезном труде. Проект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой в мае. Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.

https://ria.ru/20230627/kontrol-1880784671.html

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общество, ольга казакова, госдума рф