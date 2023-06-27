https://ria.ru/20230627/volodin-1880713611.html

Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа

Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа

Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан, интересов России все фракции Госдумы были едины, на Охотный ряд в субботу приехали... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:38

2023-06-27T14:38

2023-06-27T14:38

россия

белоруссия

ростов-на-дону

вячеслав володин

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан, интересов России все фракции Госдумы были едины, на Охотный ряд в субботу приехали руководители ключевых комитетов, многие депутаты, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан и интересов страны все были едины. Немедленно собрались, обсудили ситуацию, каждый высказал свою позицию. Это очень важно в таких ситуациях... Приехали руководители ключевых наших комитетов, председатель комитета по вопросам обороны и безопасности, хотя находились в регионах. Знаю, что многие депутаты также съехались на Охотный ряд…" - сказал Володин в ходе пленарного заседания, отметив, что также был постоянный контакт с президентом России Владимиром Путиным. Спикер ГД подчеркнул, что президент сделал то, что, "наверное, практически невозможно", предотвратил кровопролитие и постарался, чтобы его услышали бойцы "Вагнера". "Он предотвратил не только кровопролитие, но и постарался, чтобы его услышали бойцы из "Вагнера", которые сейчас заключает контракты с министерством обороны, находятся в лагерях, и осознают, что их, как людей, которые воевали и особо не задумывались, что происходит, вели не только на смерть, но, самое главное, пытались столкнуть со своим народом", - добавил он. Володин уточнил, что бойцов "Вагнера" могли использовать для изменения ситуации на фронте "не в нашу пользу". "Вот этого не должны мы больше допустить ни в коем случае. Поэтому для нас для всех это было испытание, и, в этой связи, еще раз хочется высказать слова поддержки нашему президенту, потому что, действительно, это были сутки, определяющие для нас очень многое", - добавил он. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/rossiya-1880692282.html

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880665231.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, ростов-на-дону, вячеслав володин, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, попытка вооруженного мятежа