Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа
Володин о событиях 24 июня: в вопросах защиты граждан все фракции Госдумы были едины
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан, интересов России все фракции Госдумы были едины, на Охотный ряд в субботу приехали руководители ключевых комитетов, многие депутаты, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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"Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан и интересов страны все были едины. Немедленно собрались, обсудили ситуацию, каждый высказал свою позицию. Это очень важно в таких ситуациях... Приехали руководители ключевых наших комитетов, председатель комитета по вопросам обороны и безопасности, хотя находились в регионах. Знаю, что многие депутаты также съехались на Охотный ряд…" - сказал Володин в ходе пленарного заседания, отметив, что также был постоянный контакт с президентом России Владимиром Путиным.
Спикер ГД подчеркнул, что президент сделал то, что, "наверное, практически невозможно", предотвратил кровопролитие и постарался, чтобы его услышали бойцы "Вагнера".
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"Он предотвратил не только кровопролитие, но и постарался, чтобы его услышали бойцы из "Вагнера", которые сейчас заключает контракты с министерством обороны, находятся в лагерях, и осознают, что их, как людей, которые воевали и особо не задумывались, что происходит, вели не только на смерть, но, самое главное, пытались столкнуть со своим народом", - добавил он.
Володин уточнил, что бойцов "Вагнера" могли использовать для изменения ситуации на фронте "не в нашу пользу". "Вот этого не должны мы больше допустить ни в коем случае. Поэтому для нас для всех это было испытание, и, в этой связи, еще раз хочется высказать слова поддержки нашему президенту, потому что, действительно, это были сутки, определяющие для нас очень многое", - добавил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.