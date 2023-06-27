Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/volodin-1880713611.html
Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа
Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа
Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан, интересов России все фракции Госдумы были едины, на Охотный ряд в субботу приехали... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:38
2023-06-27T14:38
россия
белоруссия
ростов-на-дону
вячеслав володин
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан, интересов России все фракции Госдумы были едины, на Охотный ряд в субботу приехали руководители ключевых комитетов, многие депутаты, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан и интересов страны все были едины. Немедленно собрались, обсудили ситуацию, каждый высказал свою позицию. Это очень важно в таких ситуациях... Приехали руководители ключевых наших комитетов, председатель комитета по вопросам обороны и безопасности, хотя находились в регионах. Знаю, что многие депутаты также съехались на Охотный ряд…" - сказал Володин в ходе пленарного заседания, отметив, что также был постоянный контакт с президентом России Владимиром Путиным. Спикер ГД подчеркнул, что президент сделал то, что, "наверное, практически невозможно", предотвратил кровопролитие и постарался, чтобы его услышали бойцы "Вагнера". "Он предотвратил не только кровопролитие, но и постарался, чтобы его услышали бойцы из "Вагнера", которые сейчас заключает контракты с министерством обороны, находятся в лагерях, и осознают, что их, как людей, которые воевали и особо не задумывались, что происходит, вели не только на смерть, но, самое главное, пытались столкнуть со своим народом", - добавил он. Володин уточнил, что бойцов "Вагнера" могли использовать для изменения ситуации на фронте "не в нашу пользу". "Вот этого не должны мы больше допустить ни в коем случае. Поэтому для нас для всех это было испытание, и, в этой связи, еще раз хочется высказать слова поддержки нашему президенту, потому что, действительно, это были сутки, определяющие для нас очень многое", - добавил он. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/rossiya-1880692282.html
https://ria.ru/20230627/myatezh-1880665231.html
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
россия
белоруссия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, ростов-на-дону, вячеслав володин, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, попытка вооруженного мятежа
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Вячеслав Володин, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Попытка вооруженного мятежа
Володин рассказал о работе Госдумы во время мятежа

Володин о событиях 24 июня: в вопросах защиты граждан все фракции Госдумы были едины

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан, интересов России все фракции Госдумы были едины, на Охотный ряд в субботу приехали руководители ключевых комитетов, многие депутаты, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан и интересов страны все были едины. Немедленно собрались, обсудили ситуацию, каждый высказал свою позицию. Это очень важно в таких ситуациях... Приехали руководители ключевых наших комитетов, председатель комитета по вопросам обороны и безопасности, хотя находились в регионах. Знаю, что многие депутаты также съехались на Охотный ряд…" - сказал Володин в ходе пленарного заседания, отметив, что также был постоянный контакт с президентом России Владимиром Путиным.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные
Вчера, 13:24
Спикер ГД подчеркнул, что президент сделал то, что, "наверное, практически невозможно", предотвратил кровопролитие и постарался, чтобы его услышали бойцы "Вагнера".
«
"Он предотвратил не только кровопролитие, но и постарался, чтобы его услышали бойцы из "Вагнера", которые сейчас заключает контракты с министерством обороны, находятся в лагерях, и осознают, что их, как людей, которые воевали и особо не задумывались, что происходит, вели не только на смерть, но, самое главное, пытались столкнуть со своим народом", - добавил он.
Володин уточнил, что бойцов "Вагнера" могли использовать для изменения ситуации на фронте "не в нашу пользу". "Вот этого не должны мы больше допустить ни в коем случае. Поэтому для нас для всех это было испытание, и, в этой связи, еще раз хочется высказать слова поддержки нашему президенту, потому что, действительно, это были сутки, определяющие для нас очень многое", - добавил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках
Вчера, 11:26
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
26 июня, 08:00
 
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуВячеслав ВолодинЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала