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На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона - РИА Новости, 27.06.2023
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20:03 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880786739.html
На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона
На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона - РИА Новости, 27.06.2023
На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона
Подготовка к отопительном сезону на Украине находится под угрозой, сообщила во вторник ассоциация городов страны. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:03
2023-06-27T20:03
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подготовка к отопительном сезону на Украине находится под угрозой, сообщила во вторник ассоциация городов страны. &quot;Количество обращений муниципалитетов в кабинет министров Украины о компенсации разницы в тарифах (на газ - ред.) растет. На сегодняшний день в правительство обратились 36 общин, в которых проживают более пяти миллионов жителей.... Они могут остаться без тепла&quot;, - говорится в сообщении на сайте ассоциации городов Украины.Из сообщения следует, что подготовка предприятий теплоснабжения к отопительному сезону в целом невозможна из-за отсутствия компенсации разницы в тарифах, низкого уровня расчетов за полученные услуги, принудительного взыскания средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения. Отмечается, что на компенсацию разницы в тарифах и подготовку к зиме необходимо не менее 36 миллиардов гривен (более 974 миллионов долларов), ассоциация "неоднократно обращалась к правительству о необходимости решения этой проблемы". Как сообщали ранее украинские СМИ, на Украине во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения (бытовых потребителей). Соответственно, цена не должна увеличиваться и быть зафиксированной на уровне тарифа, который действовал на 24 февраля 2022 года. Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно.
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украина, жкх, в мире
Украина, ЖКХ, В мире
На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины: подготовка к отопительном сезону находится под угрозой

CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking / Power plant Burshtyn TES, Ivano-Frankivsk OblastБурштынская ТЭС
Бурштынская ТЭС - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking / Power plant Burshtyn TES, Ivano-Frankivsk Oblast
Бурштынская ТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подготовка к отопительном сезону на Украине находится под угрозой, сообщила во вторник ассоциация городов страны.
«

"Количество обращений муниципалитетов в кабинет министров Украины о компенсации разницы в тарифах (на газ - ред.) растет. На сегодняшний день в правительство обратились 36 общин, в которых проживают более пяти миллионов жителей.... Они могут остаться без тепла", - говорится в сообщении на сайте ассоциации городов Украины.

Из сообщения следует, что подготовка предприятий теплоснабжения к отопительному сезону в целом невозможна из-за отсутствия компенсации разницы в тарифах, низкого уровня расчетов за полученные услуги, принудительного взыскания средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения. Отмечается, что на компенсацию разницы в тарифах и подготовку к зиме необходимо не менее 36 миллиардов гривен (более 974 миллионов долларов), ассоциация "неоднократно обращалась к правительству о необходимости решения этой проблемы".
Как сообщали ранее украинские СМИ, на Украине во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения (бытовых потребителей). Соответственно, цена не должна увеличиваться и быть зафиксированной на уровне тарифа, который действовал на 24 февраля 2022 года. Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно.
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