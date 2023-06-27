https://ria.ru/20230627/ukraina-1880786739.html

На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона

На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона - РИА Новости, 27.06.2023

На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона

Подготовка к отопительном сезону на Украине находится под угрозой, сообщила во вторник ассоциация городов страны. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T20:03

2023-06-27T20:03

2023-06-27T20:03

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в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подготовка к отопительном сезону на Украине находится под угрозой, сообщила во вторник ассоциация городов страны. "Количество обращений муниципалитетов в кабинет министров Украины о компенсации разницы в тарифах (на газ - ред.) растет. На сегодняшний день в правительство обратились 36 общин, в которых проживают более пяти миллионов жителей.... Они могут остаться без тепла", - говорится в сообщении на сайте ассоциации городов Украины.Из сообщения следует, что подготовка предприятий теплоснабжения к отопительному сезону в целом невозможна из-за отсутствия компенсации разницы в тарифах, низкого уровня расчетов за полученные услуги, принудительного взыскания средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения. Отмечается, что на компенсацию разницы в тарифах и подготовку к зиме необходимо не менее 36 миллиардов гривен (более 974 миллионов долларов), ассоциация "неоднократно обращалась к правительству о необходимости решения этой проблемы". Как сообщали ранее украинские СМИ, на Украине во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения (бытовых потребителей). Соответственно, цена не должна увеличиваться и быть зафиксированной на уровне тарифа, который действовал на 24 февраля 2022 года. Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно.

https://ria.ru/20230521/elektroenergiya-1873201076.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, жкх, в мире