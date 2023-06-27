https://ria.ru/20230627/ukraina-1880692801.html

Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.06.2023

Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении

Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:25

2023-06-27T13:25

2023-06-27T13:25

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

киев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов в Запорожской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на ореховском тактическом направлении российские войска в результате огневого поражения остановили и отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. "В районе населенного пункта Работино Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20230627/uzel-1880688657.html

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запорожская область

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Дарья Буймова

россия, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность