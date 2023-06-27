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Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880692801.html
Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.06.2023
Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении
Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:25
2023-06-27T13:25
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов в Запорожской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на ореховском тактическом направлении российские войска в результате огневого поражения остановили и отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. "В районе населенного пункта Работино Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20230627/uzel-1880688657.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял до 115 боевиков на Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Торнадо-Г" выдвигается на позицию в зоне СВО
Реактивная система залпового огня Торнадо-Г выдвигается на позицию в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" выдвигается на позицию в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, за сутки на ореховском тактическом направлении российские войска в результате огневого поражения остановили и отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.
"В районе населенного пункта Работино Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке ведомства.
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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