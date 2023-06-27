https://ria.ru/20230627/ukraina-1880692801.html
Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.06.2023
Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении
Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:25
2023-06-27T13:25
2023-06-27T13:25
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов в Запорожской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на ореховском тактическом направлении российские войска в результате огневого поражения остановили и отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. "В районе населенного пункта Работино Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев за сутки потерял до 115 военных на Запорожском направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял до 115 боевиков на Запорожском направлениях
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, за сутки на ореховском тактическом направлении российские войска в результате огневого поражения остановили и отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ
, проводивший разведку боем.
"В районе населенного пункта Работино Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке ведомства.
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