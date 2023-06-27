https://ria.ru/20230627/tramp-1880663785.html
СМИ: Трамп показывал сотрудникам документ с планами нападения на Иран
СМИ: Трамп показывал сотрудникам документ с планами нападения на Иран - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: Трамп показывал сотрудникам документ с планами нападения на Иран
Телеканал CNN утверждает, что получил аудиозапись, на которой бывший президент США Дональд Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:20
2023-06-27T11:20
2023-06-27T11:20
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что получил аудиозапись, на которой бывший президент США Дональд Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран, демонстрируя им конфиденциальный документ. Как отмечается, телеканал получил аудиозапись встречи 2021 года в Бедминстере, штат Нью-Джерси. На встречи присутствовали люди, работающие над мемуарами бывшего советника экс-президента Марка Медоуза, и два его сотрудника. "Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. Это был он. Они предоставили мне это - это не для протокола, но - они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он... Только вот это очень конфиденциально", - следует из аудиозаписи, предоставленной телеканалом. Также Трамп и его сотрудники шутят по поводу писем экс-госсекретаря Хилари Клинтон. "Хиллари постоянно распечатывала их. Свои личные электронные письма", - сказал один из сотрудников экс-президента. Ранее в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого правоохранители предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам. Сам бывший глава государства отказался признать вину по каким-либо пунктам обвинения. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещения, в том числе на поездки за границу. В своем первом комментарии по поводу случившегося Трамп назвал этот день "одним из самых печальных" в истории США. Наказанием по предъявленным обвинениям может стать тюремный срок до 400 лет.
https://ria.ru/20230614/iran-1878149492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, иран
В мире, США, Дональд Трамп, Иран
СМИ: Трамп показывал сотрудникам документ с планами нападения на Иран
CNN: Трамп показывал сотрудникам конфиденциальный документ с планами нападения на Иран
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Телеканал CNN
утверждает, что получил аудиозапись, на которой бывший президент США Дональд Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран, демонстрируя им конфиденциальный документ.
Как отмечается, телеканал получил аудиозапись встречи 2021 года в Бедминстере, штат Нью-Джерси
. На встречи присутствовали люди, работающие над мемуарами бывшего советника экс-президента Марка Медоуза, и два его сотрудника.
"Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. Это был он. Они предоставили мне это - это не для протокола, но - они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он... Только вот это очень конфиденциально", - следует из аудиозаписи, предоставленной телеканалом.
Также Трамп и его сотрудники шутят по поводу писем экс-госсекретаря Хилари Клинтон.
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"Хиллари постоянно распечатывала их. Свои личные электронные письма", - сказал один из сотрудников экс-президента.
Ранее в Майами
состоялось заседание суда, в ходе которого правоохранители предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам.
Сам бывший глава государства отказался признать вину по каким-либо пунктам обвинения. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещения, в том числе на поездки за границу. В своем первом комментарии по поводу случившегося Трамп назвал этот день "одним из самых печальных" в истории США. Наказанием по предъявленным обвинениям может стать тюремный срок до 400 лет.
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