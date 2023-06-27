https://ria.ru/20230627/tramp-1880663785.html

СМИ: Трамп показывал сотрудникам документ с планами нападения на Иран

СМИ: Трамп показывал сотрудникам документ с планами нападения на Иран - РИА Новости, 27.06.2023

СМИ: Трамп показывал сотрудникам документ с планами нападения на Иран

Телеканал CNN утверждает, что получил аудиозапись, на которой бывший президент США Дональд Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:20

2023-06-27T11:20

2023-06-27T11:20

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что получил аудиозапись, на которой бывший президент США Дональд Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран, демонстрируя им конфиденциальный документ. Как отмечается, телеканал получил аудиозапись встречи 2021 года в Бедминстере, штат Нью-Джерси. На встречи присутствовали люди, работающие над мемуарами бывшего советника экс-президента Марка Медоуза, и два его сотрудника. "Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. Это был он. Они предоставили мне это - это не для протокола, но - они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он... Только вот это очень конфиденциально", - следует из аудиозаписи, предоставленной телеканалом. Также Трамп и его сотрудники шутят по поводу писем экс-госсекретаря Хилари Клинтон. "Хиллари постоянно распечатывала их. Свои личные электронные письма", - сказал один из сотрудников экс-президента. Ранее в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого правоохранители предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам. Сам бывший глава государства отказался признать вину по каким-либо пунктам обвинения. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещения, в том числе на поездки за границу. В своем первом комментарии по поводу случившегося Трамп назвал этот день "одним из самых печальных" в истории США. Наказанием по предъявленным обвинениям может стать тюремный срок до 400 лет.

https://ria.ru/20230614/iran-1878149492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, дональд трамп, иран