https://ria.ru/20230627/tekhnologii-1880647647.html

Мишустин поручил выделить средства на мероприятия по индустриальному ПО

Мишустин поручил выделить средства на мероприятия по индустриальному ПО - РИА Новости, 27.06.2023

Мишустин поручил выделить средства на мероприятия по индустриальному ПО

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства дополнительно более 11 миллиардов рублей в рамках "дорожных карт" по... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:34

2023-06-27T10:34

2023-06-27T10:34

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства дополнительно более 11 миллиардов рублей в рамках "дорожных карт" по индустриальному и общесистемному программному обеспечению (ПО) в 2023 году, сообщает кабмин РФ. "Так, на реализацию мероприятий "дорожных карт" развития высокотехнологичных направлений "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение" в 2023 году будет дополнительно направлено более 11 миллиардов рублей. Предусмотреть выделение финансирования из резервного фонда правительства до 17 июля должен Минфин", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230627/mishustin-1880643004.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин