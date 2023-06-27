https://ria.ru/20230627/tekhnologii-1880647647.html
Мишустин поручил выделить средства на мероприятия по индустриальному ПО
Мишустин поручил выделить средства на мероприятия по индустриальному ПО - РИА Новости, 27.06.2023
Мишустин поручил выделить средства на мероприятия по индустриальному ПО
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства дополнительно более 11 миллиардов рублей в рамках "дорожных карт" по... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:34
2023-06-27T10:34
2023-06-27T10:34
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства дополнительно более 11 миллиардов рублей в рамках "дорожных карт" по индустриальному и общесистемному программному обеспечению (ПО) в 2023 году, сообщает кабмин РФ. "Так, на реализацию мероприятий "дорожных карт" развития высокотехнологичных направлений "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение" в 2023 году будет дополнительно направлено более 11 миллиардов рублей. Предусмотреть выделение финансирования из резервного фонда правительства до 17 июля должен Минфин", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230627/mishustin-1880643004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил выделить средства на мероприятия по индустриальному ПО
Мишустин поручил выделить 11 миллиардов рублей на мероприятия по индустриальному ПО