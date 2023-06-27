СМИ: Польша наносит удар союзнику по НАТО
InfoBRICS: Польша провоцирует ссору с Германией для реализации геополитических амбиций
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Польша провоцирует ссору с Германией, стремясь реализовать свои геополитические амбиции в Европе, пишет в статье в InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо.
Как отмечает автор, антигерманская кампания Варшавы усиливается, при этом "обиды" от Второй мировой войны превращаются в "оружие". По мнению Араужо, США продвигают амбиции Польши относительно региональной гегемонии главным образом для противодействия Германии, при этом Варшава, в свою очередь, также извлекает выгоду из этой ситуации.
"Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте", - пишет он. Германии, на его взгляд, это кажется "ироничным", так как вклад Берлина в бюджет ЕС был самым высоким среди всех других государств-членов, и поэтому такие страны, как Польша, смогли развиваться во многом благодаря Берлину и его непропорционально большим финансовым вливаниям в европейский бюджет.
"Следовательно, согласно этим рассуждениям, Варшава стремится получить максимальные финансовые и экономические выгоды от своего членства в ЕС за счет своих "союзников", особенно Германии", - указывает Араужо.
По его словам, десятилетиями Польша шла по пути отказа от вклада в построение внутриевропейской системы отношений, преследуя исключительно свои интересы.
"В любом случае, польско-немецкая и внутриевропейская напряженность, по всей вероятности, будет продолжать нарастать, потому что польское правительство использует антигерманские настроения, как оно поступает и с русофобией, в своем переписывании истории. Эта напряженность отражает кризис в европейских нарративах, а также идеологические и геополитические противоречия на континенте", - резюмирует автор.
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