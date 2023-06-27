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СМИ: Польша наносит удар союзнику по НАТО - РИА Новости, 27.06.2023
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07:18 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/soyuznik-1880619541.html
СМИ: Польша наносит удар союзнику по НАТО
СМИ: Польша наносит удар союзнику по НАТО - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: Польша наносит удар союзнику по НАТО
Польша провоцирует ссору с Германией, стремясь реализовать свои геополитические амбиции в Европе, пишет в статье в InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:18
2023-06-27T07:18
в мире
польша
германия
евросоюз
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Польша провоцирует ссору с Германией, стремясь реализовать свои геополитические амбиции в Европе, пишет в статье в InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо.Как отмечает автор, антигерманская кампания Варшавы усиливается, при этом "обиды" от Второй мировой войны превращаются в "оружие". По мнению Араужо, США продвигают амбиции Польши относительно региональной гегемонии главным образом для противодействия Германии, при этом Варшава, в свою очередь, также извлекает выгоду из этой ситуации."Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте", - пишет он. Германии, на его взгляд, это кажется "ироничным", так как вклад Берлина в бюджет ЕС был самым высоким среди всех других государств-членов, и поэтому такие страны, как Польша, смогли развиваться во многом благодаря Берлину и его непропорционально большим финансовым вливаниям в европейский бюджет."Следовательно, согласно этим рассуждениям, Варшава стремится получить максимальные финансовые и экономические выгоды от своего членства в ЕС за счет своих "союзников", особенно Германии", - указывает Араужо.По его словам, десятилетиями Польша шла по пути отказа от вклада в построение внутриевропейской системы отношений, преследуя исключительно свои интересы."В любом случае, польско-немецкая и внутриевропейская напряженность, по всей вероятности, будет продолжать нарастать, потому что польское правительство использует антигерманские настроения, как оно поступает и с русофобией, в своем переписывании истории. Эта напряженность отражает кризис в европейских нарративах, а также идеологические и геополитические противоречия на континенте", - резюмирует автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
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в мире, польша, германия, евросоюз
В мире, Польша, Германия, Евросоюз
СМИ: Польша наносит удар союзнику по НАТО

InfoBRICS: Польша провоцирует ссору с Германией для реализации геополитических амбиций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Польша провоцирует ссору с Германией, стремясь реализовать свои геополитические амбиции в Европе, пишет в статье в InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо.
Как отмечает автор, антигерманская кампания Варшавы усиливается, при этом "обиды" от Второй мировой войны превращаются в "оружие". По мнению Араужо, США продвигают амбиции Польши относительно региональной гегемонии главным образом для противодействия Германии, при этом Варшава, в свою очередь, также извлекает выгоду из этой ситуации.
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"Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте", - пишет он. Германии, на его взгляд, это кажется "ироничным", так как вклад Берлина в бюджет ЕС был самым высоким среди всех других государств-членов, и поэтому такие страны, как Польша, смогли развиваться во многом благодаря Берлину и его непропорционально большим финансовым вливаниям в европейский бюджет.
"Следовательно, согласно этим рассуждениям, Варшава стремится получить максимальные финансовые и экономические выгоды от своего членства в ЕС за счет своих "союзников", особенно Германии", - указывает Араужо.
По его словам, десятилетиями Польша шла по пути отказа от вклада в построение внутриевропейской системы отношений, преследуя исключительно свои интересы.
"В любом случае, польско-немецкая и внутриевропейская напряженность, по всей вероятности, будет продолжать нарастать, потому что польское правительство использует антигерманские настроения, как оно поступает и с русофобией, в своем переписывании истории. Эта напряженность отражает кризис в европейских нарративах, а также идеологические и геополитические противоречия на континенте", - резюмирует автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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