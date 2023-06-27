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В Волгоградской области три новые школы примут учеников 1 сентября
В Волгоградской области три новые школы примут учеников 1 сентября - РИА Новости, 27.06.2023
В Волгоградской области три новые школы примут учеников 1 сентября
Строительство трех школ завершилось в Волгоградской области, 1 сентября они уже примут первых учеников, цитирует администрация области слова губернатора Андрея... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:52
2023-06-27T10:52
2023-06-27T10:53
волгоградская область
волгоград
волжский
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 27 июн – РИА Новости. Строительство трех школ завершилось в Волгоградской области, 1 сентября они уже примут первых учеников, цитирует администрация области слова губернатора Андрея Бочарова в своем сообщении. "В этом году мы завершили строительство трех школ в Михайловке, Волжском и Волгограде — 1 сентября дети сядут за парты", - рассказал Бочаров.По словам губернатора, в Волгограде строятся еще четыре школы более чем на 4 тысячи мест: две из них сдают в 2023 году на 2,2 тысячи, еще две - в 2024-м на 2 тысячи мест. По информации властей, с 2018 года в регионе построено девять школ для 6,9 тысячи учеников.
https://ria.ru/20230523/volgograd-1873675631.html
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волгоград, волжский, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Волжский, Андрей Бочаров
В Волгоградской области три новые школы примут учеников 1 сентября
В Волгоградской области завершилось строительство трех новых школ