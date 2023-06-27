https://ria.ru/20230627/shkoly-1880655180.html

В Волгоградской области три новые школы примут учеников 1 сентября

В Волгоградской области три новые школы примут учеников 1 сентября - РИА Новости, 27.06.2023

В Волгоградской области три новые школы примут учеников 1 сентября

Строительство трех школ завершилось в Волгоградской области, 1 сентября они уже примут первых учеников, цитирует администрация области слова губернатора Андрея... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:52

2023-06-27T10:52

2023-06-27T10:53

волгоградская область

волгоград

волжский

андрей бочаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_a6eb2dd3a2917549ceb73fe52ef62ba4.jpg

ВОЛГОГРАД, 27 июн – РИА Новости. Строительство трех школ завершилось в Волгоградской области, 1 сентября они уже примут первых учеников, цитирует администрация области слова губернатора Андрея Бочарова в своем сообщении. "В этом году мы завершили строительство трех школ в Михайловке, Волжском и Волгограде — 1 сентября дети сядут за парты", - рассказал Бочаров.По словам губернатора, в Волгограде строятся еще четыре школы более чем на 4 тысячи мест: две из них сдают в 2023 году на 2,2 тысячи, еще две - в 2024-м на 2 тысячи мест. По информации властей, с 2018 года в регионе построено девять школ для 6,9 тысячи учеников.

https://ria.ru/20230523/volgograd-1873675631.html

волгоград

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, волжский, андрей бочаров