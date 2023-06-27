https://ria.ru/20230627/ranenyy-1880728629.html

При обстреле Донецка пострадал мужчина

При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 27.06.2023

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:25

2023-06-27T15:25

2023-06-27T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Петровского района по улице Лётчиков получил ранение мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины