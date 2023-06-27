https://ria.ru/20230627/putin-1880724797.html
Путин: военные не допустили утраты достижений, завоеванных боевым путем
Путин: военные не допустили утраты достижений, завоеванных боевым путем - РИА Новости, 27.06.2023
Путин: военные не допустили утраты достижений, завоеванных боевым путем
Если бы мятеж, начатый ЧВК "Вагнер", не был остановлен, неизвестно, что стало бы со страной, а достижения, достигнутые в ходе СВО, были бы утрачены, но... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:09
2023-06-27T15:09
2023-06-27T15:23
попытка вооруженного мятежа
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Если бы мятеж, начатый ЧВК "Вагнер", не был остановлен, неизвестно, что стало бы со страной, а достижения, достигнутые в ходе СВО, были бы утрачены, но российские военнослужащие этого не допустили, заявил президент РФ Владимир Путин."Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге. Но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них были бы утрачены. И вы этого не допустили", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле.
https://ria.ru/20230627/putin-1880723831.html
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попытка вооруженного мятежа, россия, владимир путин
Попытка вооруженного мятежа, Россия, Владимир Путин
Путин: военные не допустили утраты достижений, завоеванных боевым путем
Путин: военные не допустили утраты достижений, завоеванных боевым путем
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Если бы мятеж, начатый ЧВК "Вагнер", не был остановлен, неизвестно, что стало бы со страной, а достижения, достигнутые в ходе СВО, были бы утрачены, но российские военнослужащие этого не допустили, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге. Но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них были бы утрачены. И вы этого не допустили", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле.
Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа