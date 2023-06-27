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В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе - РИА Новости, 27.06.2023
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16:27 27.06.2023 (обновлено: 16:36 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880741628.html
В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе
В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе - РИА Новости, 27.06.2023
В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе
Открытие в каждой подмосковной школе собственного спортивного клуба – одна из важнейших задач на 2023-2024 учебный год, сообщил министр образования Московской... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:27
2023-06-27T16:36
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытие в каждой подмосковной школе собственного спортивного клуба – одна из важнейших задач на 2023-2024 учебный год, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн. "Наша цель за предстоящий учебный год, чтобы школьный спортивный клуб был в каждой школе, благо у нас здесь есть добрые и надежные партнеры в виде министерства спорта Московской области", - отметил Бронштейн в ходе конференции "Стратегические приоритеты и трансформация воспитательного компонента в образовательном пространстве Московской области". По данным политика, всего в регионе действуют 1006 образовательных организации, из них 952 уже имеют собственный школьный спортивный клуб. Текущий охват клубов – 217 тысяч обучающихся по всему региону.
https://ria.ru/20230623/shkoly-1880055787.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе

Министерство образования Подмосковья хочет открыть спортивный клуб в каждой школе региона

© Александр КряжевУчитель в классе новой школы
Учитель в классе новой школы
© Александр Кряжев
Учитель в классе новой школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытие в каждой подмосковной школе собственного спортивного клуба – одна из важнейших задач на 2023-2024 учебный год, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
"Наша цель за предстоящий учебный год, чтобы школьный спортивный клуб был в каждой школе, благо у нас здесь есть добрые и надежные партнеры в виде министерства спорта Московской области", - отметил Бронштейн в ходе конференции "Стратегические приоритеты и трансформация воспитательного компонента в образовательном пространстве Московской области".
По данным политика, всего в регионе действуют 1006 образовательных организации, из них 952 уже имеют собственный школьный спортивный клуб. Текущий охват клубов – 217 тысяч обучающихся по всему региону.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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