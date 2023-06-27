https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880741628.html

В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе

В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе - РИА Новости, 27.06.2023

В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе

Открытие в каждой подмосковной школе собственного спортивного клуба – одна из важнейших задач на 2023-2024 учебный год, сообщил министр образования Московской... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:27

2023-06-27T16:27

2023-06-27T16:36

общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_44bf502bdc29efe4d1bd3d86d80986c4.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытие в каждой подмосковной школе собственного спортивного клуба – одна из важнейших задач на 2023-2024 учебный год, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн. "Наша цель за предстоящий учебный год, чтобы школьный спортивный клуб был в каждой школе, благо у нас здесь есть добрые и надежные партнеры в виде министерства спорта Московской области", - отметил Бронштейн в ходе конференции "Стратегические приоритеты и трансформация воспитательного компонента в образовательном пространстве Московской области". По данным политика, всего в регионе действуют 1006 образовательных организации, из них 952 уже имеют собственный школьный спортивный клуб. Текущий охват клубов – 217 тысяч обучающихся по всему региону.

https://ria.ru/20230623/shkoly-1880055787.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье)