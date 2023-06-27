https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880741628.html
В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе
В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе - РИА Новости, 27.06.2023
В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе
Открытие в каждой подмосковной школе собственного спортивного клуба – одна из важнейших задач на 2023-2024 учебный год, сообщил министр образования Московской... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:27
2023-06-27T16:27
2023-06-27T16:36
общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_44bf502bdc29efe4d1bd3d86d80986c4.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытие в каждой подмосковной школе собственного спортивного клуба – одна из важнейших задач на 2023-2024 учебный год, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн. "Наша цель за предстоящий учебный год, чтобы школьный спортивный клуб был в каждой школе, благо у нас здесь есть добрые и надежные партнеры в виде министерства спорта Московской области", - отметил Бронштейн в ходе конференции "Стратегические приоритеты и трансформация воспитательного компонента в образовательном пространстве Московской области". По данным политика, всего в регионе действуют 1006 образовательных организации, из них 952 уже имеют собственный школьный спортивный клуб. Текущий охват клубов – 217 тысяч обучающихся по всему региону.
https://ria.ru/20230623/shkoly-1880055787.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_256:0:2000:1308_1920x0_80_0_0_04fab7c0c92fac3bf4c77a2f430ff35b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье планируют открыть спортивный клуб в каждой школе
Министерство образования Подмосковья хочет открыть спортивный клуб в каждой школе региона
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытие в каждой подмосковной школе собственного спортивного клуба – одна из важнейших задач на 2023-2024 учебный год, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
"Наша цель за предстоящий учебный год, чтобы школьный спортивный клуб был в каждой школе, благо у нас здесь есть добрые и надежные партнеры в виде министерства спорта Московской области", - отметил Бронштейн в ходе конференции "Стратегические приоритеты и трансформация воспитательного компонента в образовательном пространстве Московской области".
По данным политика, всего в регионе действуют 1006 образовательных организации, из них 952 уже имеют собственный школьный спортивный клуб. Текущий охват клубов – 217 тысяч обучающихся по всему региону.
Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья