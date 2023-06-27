https://ria.ru/20230627/obraschenie-1880689566.html
Путин обратился к военнослужащим в Кремле
Путин обратился к военнослужащим в Кремле - РИА Новости, 27.06.2023
Путин обратился к военнослужащим в Кремле
Президент России Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность, проявленные... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:29
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время попытки вооруженного мятежа."Ваша решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа", — сказал он.Свое выступление Путин начал с минуты молчания в память о погибших 24 июня летчиках.По словам главы государства, армия и народ не поддержали мятежников. Президент заметил, что военные "фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно"."Настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос", — добавил Путин.Он также отметил, что для подавления мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне проведения военной операции на Украине.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию".ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
https://radiosputnik.ria.ru/20230627/lukashenko-1880671284.html
https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html
https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Путин обратился к военнослужащим в Кремле
Президент Путин выступил с обращением к военнослужащим в Кремле
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время попытки вооруженного мятежа.
"Ваша решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа", — сказал он.
Лукашенко о ситуации с попыткой мятежа в России: нет в этом деле героев
Свое выступление Путин начал с минуты молчания в память о погибших 24 июня летчиках.
По словам главы государства, армия и народ не поддержали мятежников. Президент заметил, что военные "фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно".
«
"Настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос", — добавил Путин.
Он также отметил, что для подавления мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне проведения военной операции на Украине
.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону
бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
.
Владимир Путин
назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа. В Москве
, Подмосковье
и Воронежской области
— регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.
Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу
Позднее пресс-служба президента Белоруссии
сообщила, что Александр Лукашенко
провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России
.
Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию".
ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику