https://ria.ru/20230627/obraschenie-1880689566.html

Путин обратился к военнослужащим в Кремле

Путин обратился к военнослужащим в Кремле - РИА Новости, 27.06.2023

Путин обратился к военнослужащим в Кремле

Президент России Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность, проявленные... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:29

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время попытки вооруженного мятежа."Ваша решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа", — сказал он.Свое выступление Путин начал с минуты молчания в память о погибших 24 июня летчиках.По словам главы государства, армия и народ не поддержали мятежников. Президент заметил, что военные "фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно"."Настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос", — добавил Путин.Он также отметил, что для подавления мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне проведения военной операции на Украине.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию".ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

https://radiosputnik.ria.ru/20230627/lukashenko-1880671284.html

https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин