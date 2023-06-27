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ВС России уничтожили до 30 украинских солдат на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.06.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских солдат на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:19
2023-06-27T13:19
2023-06-27T13:19
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
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киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия
ВС России уничтожили до 30 украинских солдат на Херсонском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили до 30 солдат ВСУ на Херсонском направлении