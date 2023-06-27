https://ria.ru/20230627/italiya-1880675943.html

Туристу грозит тюремный срок за надпись на стенах римского Колизея

Туристу грозит тюремный срок за надпись на стенах римского Колизея - РИА Новости, 27.06.2023

Туристу грозит тюремный срок за надпись на стенах римского Колизея

Американскому туристу грозит тюремный срок за надпись на стенах древнего Колизея в Риме, сообщает New York Post. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:30

2023-06-27T17:30

2023-06-27T17:30

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американскому туристу грозит тюремный срок за надпись на стенах древнего Колизея в Риме, сообщает New York Post.Путешественник ключом вывел на стене достопримечательности, которой почти две тысячи лет, имена "Ivan + Hayley 23". Сделанное очевидцем видео было выложено в соцсети и просмотрено десятки тысяч раз.Турист и его подруга не реагировали на осуждающие возгласы окружающих. Тогда снявший видео обратился к охране Колизея, но, по его словам, "они не выглядели слишком обеспокоенными".Комментаторы надеются, что вандалов найдут и накажут, поскольку их лица известны.Согласно итальянскому законодательству, если нарушителя задержат, ему, вероятно, грозит штраф в размере 20 тысяч евро, а также возможное тюремное заключение, поскольку Колизей был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Не первый раз туристы ведут себя неподобающим образом у Колизея. В 2020 году гость из Ирландии нацарапал на кирпичах инициалы, был задержан и оштрафован на 20 тысяч евро. В марте 2015 года такую же сумму заплатили две американские туристки, написавшие свои инициалы на древних стенах. В том же году за аналогичное преступление пришлось уплатить штраф путешественнику из Ливана.

https://ria.ru/20211119/rim-1759674045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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