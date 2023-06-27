Рейтинг@Mail.ru
На самарской трассе, где произошло крупное ДТП, открыли проезд - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 27.06.2023 (обновлено: 12:51 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/dtp-1880638856.html
На самарской трассе, где произошло крупное ДТП, открыли проезд
На самарской трассе, где произошло крупное ДТП, открыли проезд - РИА Новости, 27.06.2023
На самарской трассе, где произошло крупное ДТП, открыли проезд
Проезд по федеральной трассе в Самарской области в районе ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще восемь пострадали, открыт, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:03
2023-06-27T12:51
происшествия
киргизия
узбекистан
россия
гибдд мвд рф
hyundai creta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880629321_0:76:807:530_1920x0_80_0_0_f6df7a006d5f3b9059559eadbd091ece.jpg
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Проезд по федеральной трассе в Самарской области в районе ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще восемь пострадали, открыт, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее в главке сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. По данным полиции, транспорт с 01.10 (00.10 мск) перенаправляли в объезд участка трассы, где произошла авария, а с 6.45 (5.45 мск) организовали реверсивное движение. "Открыли", - сказали в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, восстановили ли полностью движение по трассе после ДТП. Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб. По данным МИД Киргизии, среди погибших в ДТП двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана.
https://ria.ru/20230627/dtp-1880625217.html
https://ria.ru/20230622/avariya-1879878879.html
киргизия
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880629321_0:0:807:605_1920x0_80_0_0_98d59179b74d2bfaa84dfab06c1cca9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киргизия, узбекистан, россия, гибдд мвд рф, hyundai creta
Происшествия, Киргизия, Узбекистан, Россия, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta
На самарской трассе, где произошло крупное ДТП, открыли проезд

На самарской трассе, где в ДТП погибли шесть человек, открыли проезд

© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Прокуратура Самарской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Проезд по федеральной трассе в Самарской области в районе ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще восемь пострадали, открыт, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее в главке сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. По данным полиции, транспорт с 01.10 (00.10 мск) перенаправляли в объезд участка трассы, где произошла авария, а с 6.45 (5.45 мск) организовали реверсивное движение.
Последствия ДТП на трассе А-300 в Самарской области
Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими в Самарской области
Вчера, 08:40
"Открыли", - сказали в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, восстановили ли полностью движение по трассе после ДТП.
Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб. По данным МИД Киргизии, среди погибших в ДТП двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана.
Место ДТП на трассе М7 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до пяти человек
22 июня, 20:43
 
ПроисшествияКиргизияУзбекистанРоссияГИБДД МВД РФHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала