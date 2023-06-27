https://ria.ru/20230627/dtp-1880638856.html

На самарской трассе, где произошло крупное ДТП, открыли проезд

На самарской трассе, где произошло крупное ДТП, открыли проезд - РИА Новости, 27.06.2023

На самарской трассе, где произошло крупное ДТП, открыли проезд

Проезд по федеральной трассе в Самарской области в районе ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще восемь пострадали, открыт, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:03

2023-06-27T10:03

2023-06-27T12:51

происшествия

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узбекистан

россия

гибдд мвд рф

hyundai creta

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Проезд по федеральной трассе в Самарской области в районе ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще восемь пострадали, открыт, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее в главке сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. По данным полиции, транспорт с 01.10 (00.10 мск) перенаправляли в объезд участка трассы, где произошла авария, а с 6.45 (5.45 мск) организовали реверсивное движение. "Открыли", - сказали в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, восстановили ли полностью движение по трассе после ДТП. Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб. По данным МИД Киргизии, среди погибших в ДТП двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана.

https://ria.ru/20230627/dtp-1880625217.html

https://ria.ru/20230622/avariya-1879878879.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, киргизия, узбекистан, россия, гибдд мвд рф, hyundai creta