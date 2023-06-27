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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/donetsk-1880646886.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска во вторник утром обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:29
2023-06-27T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Кроме того, в 7.45 было выпущено еще пять снарядов указанного калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880603265.html
https://ria.ru/20230626/donetsk-1880519699.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в 7.45 было выпущено еще пять снарядов указанного калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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