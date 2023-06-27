https://ria.ru/20230627/donetsk-1880646886.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска во вторник утром обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:29

2023-06-27T10:29

2023-06-27T10:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

нато

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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Кроме того, в 7.45 было выпущено еще пять снарядов указанного калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230627/obstrel-1880603265.html

https://ria.ru/20230626/donetsk-1880519699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато